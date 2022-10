La population latino-américaine en forte hausse en Colombie-Britannique

D’après le recensement de la population, le nombre de Latinos dans la province est passé de 44 115 à 65 970 habitants en cinq ans, soit une hausse de presque 50 %.

La grande majorité (78 %) vit dans le Grand Vancouver.

On entend davantage d’espagnol autour de soi , affirme Lili Viera de Carvalho, la directrice générale du Centre culturel latino-américain de Vancouver qui habite la région depuis 2006. Tout le monde connaît un Latino-Américain, alors le paysage est bien en mutation.

Selon Paola Murillo, la directrice de la Latincouver Cultural and Business Society, la population locale comprend mieux les latinos américains : Quand on a commencé notre festival, on avait 500 personnes, mais aujourd’hui le Carnaval del Sol peut attirer plus de 80 000 festivaliers.

Entre 2016 et 2021, la plupart des Latinos sont venus des États-Unis, soit 8760 personnes. Le Brésil se classe deuxième, suivi du Mexique, de la Colombie, de la Jamaïque et du Venezuela.

Le nombre de personnes dont la langue maternelle est l’espagnol a augmenté de 21,5 % en Colombie-Britannique entre 2016 et 2021. Le portugais, parlé au Brésil, est aussi en hausse.

D'après les informations d'Ashkay Kulkarni