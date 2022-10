Déchiqueter les feuilles à domicile, une alternative plus écologique

Comme l'explique Ingrid Dubuc, directrice du bureau de l'Environnement à la Ville de Sherbrooke, les feuilles peuvent aussi être utilisées à différents endroits sur le terrain.

« On peut utiliser nos feuilles comme paillis pour nos plates-bandes, nos potagers. On peut les déposer pour faire une couche suffisamment épaisse pour les protéger pour la période hivernale et plus de servir d'engrais. » — Une citation de Ingrid Dubuc, directrice du bureau de l'Environnement à la Ville de Sherbrooke

La meilleure façon de faire

Selon l'horticultrice Mélanie Grégoire, propriétaire des Serres Saint-Élie à Sherbrooke, déchiqueter les feuilles à domicile reste la meilleure façon de faire. Les nouvelles tondeuses qui font ce qu'on appelle de l'herbicyclage, c'est-à-dire qu'elles vont couper plusieurs fois les brins de gazon ou les feuilles, ça va vraiment les émietter et ça, ça se composte rapidement et facilement , fait-elle savoir en entrevue avec Radio-Canada.

Toutefois, si les arbres ou végétaux sont malades, il vaut mieux, selon elle, les envoyer à la Ville. À ce moment-là, oui, on peut les prendre, les mettre dans des sacs et les envoyer à la Ville parce que les composts de la Ville vont atteindre des températures beaucoup plus élevées et vont réussir à enrayer la présence d'insectes ou de maladies, ce qu'on est incapable [de faire] avec notre compost résidentiel , indique-t-elle.

Depuis une dizaine d'années, le Sherbrookois Conrad Audet déchiquette les feuilles tombées de ses arbres à l'aide de sa tondeuse. Ça évite de mettre des sacs sur le bord de la route , lance-t-il. Son gazon est bien engraissé et toujours vert. Il est très beau. Chaque année, je n’ai pratiquement pas besoin de mettre de l'engrais. Il dépose les surplus dans son bac de récupération et dans ses plates-bandes.

Avec les informations de Jean Arel