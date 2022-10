Malgré la montée des prix, les Manitobains veulent célébrer l’Halloween

[ L'inflation] influence tout. Les prix sont très élevés et c'est plus difficile de survivre , explique Bobby Singh, venu acheter des sucreries avec ses enfants. Malgré l'inflation qui s'établit à près de 7 %, il compte quand même célébrer l'Halloween avec sa famille.

Il faut acheter moins et même là, pour le même prix on a moins de produits. On paie plus, mais ils nous offrent moins , poursuit M. Singh.

Les enfants de Bobby Singh, Lavraj, T.J. et Sonam, comptent bien aller de porte en porte pour demander des bonbons. Photo : Radio-Canada

De son côté, même s'il estime que l'inflation est quelque chose de sérieux pour de nombreuses personnes, Jeff Tallin achète des friandises pour l'Halloween.

Nous achetons des bonbons parce que les bonbons c'est merveilleux. Il en faut pour Halloween! , dit-il, confiant.

Pour Jeff Tallin, pas d'Halloween sans bonbons. Photo : Radio-Canada

Beth Franlkin achète elle aussi des sucreries pour en distribuer dans son quartier, un geste qu'elle estime important, surtout dans une période économique plus difficile.

« Les enfants n'ont pas causé l'inflation. Il n'y a aucune raison que ça retombe sur eux. Tous les petits gestes comptent. » — Une citation de Beth Franklin

Beth Franklin estime que le geste de distribuer des bonbons est important. Photo : Radio-Canada

Toujours déguisés

Au magasin de costume Spirit Halloween près du centre commercial Polo Park à Winnipeg, l'augmentation des prix n'a pas nui aux affaires de la gérante Terri Davidson.

Depuis le début d'octobre, nous sommes extrêmement occupés, nous avons battu des records de vente cette année , souligne-t-elle.

Terri Davidson, gérante d'un magasin de costume Spirit Halloween, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Samedi, 600 clients se sont présentés aux caisses de l'établissement, alors que la moyenne est d'environ 500 pour les jours occupés, selon Mme Davidson.