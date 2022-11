Pour l'occasion, le comité proposait un parcours rocambolesque parsemé de jeux et de personnages effrayants.

On a créé des roches diaboliques et des ailes de fées pour aller chercher ce qui tourne autour des mythes et des légendes , fait valoir Marie-Ève Vigneault, administratrice pour Marée motrice, le collectif responsable de l’événement. De plus, une attention particulière a été accordée aux Premières Nations, pour les inclure dans l'organisation.

Sur le site historique du Vieux Poste, des centaines de curieux ont fait la file pour visiter l'attraction d'un jour.

L'événement est de retour grâce à son nouveau comité organisateur. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Selon la bénévole Carolann Tanguay, déguisée en fée météo pour l’occasion, il s’agit d’une belle façon de mettre de la vie dans la communauté et de faire plaisir aux enfants.

Je suis contente qu'il fasse soleil. Ça aurait été moins le fun s'il avait mouillé. Je suis la fée météo, donc j'ai l'impression que c'est moi qui ai amené le soleil! dit-elle en riant. Les enfants aiment ça, ça se passe bien, […] ça me réchauffe le cœur de vivre ça.

Le Vieux Poste hanté prendra une tournure plus effrayante à la tombée de la nuit. Pour les courageux, le parcours est accessible jusqu'à 22 h.

Plusieurs personnages effrayants se promenaient sur le parcours du Vieux Poste hanté. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Recommencer à zéro

Cette année, un tout nouveau comité organisateur a repris les rênes de l'événement. On devait tout recommencer à zéro : les décors ont été vendus, alors on a refait un inventaire de décors et de costumes. Même chose pour les partenaires, parce qu’on les avait tous perdus , explique Marie-Ève Vigneault.

L'équipe de Marée motrice et sa quarantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte au cours des derniers jours afin que ce troisième Vieux Poste hanté connaisse un succès.

Grâce à leurs costumes réalistes, les bénévoles ont réussi à effrayer les enfants. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

En 2019, plus de 3000 personnes avaient participé à l'événement.

Marie-Ève Vigneault assure que le Vieux Poste hanté sera de retour l’année prochaine.

D'après le reportage de Laurence Vachon