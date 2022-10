Le Manitoba en mode séduction à Hollywood

Une délégation de Manitobains prendra, le 31 octobre, le tout premier vol de WestJet assurant une connexion régulière entre Winnipeg et Los Angeles. Ces Manitobains se rendront en Californie pour promouvoir les atouts de la province auprès des intervenants de l’industrie du film, dans la Mecque du cinéma américain.

Le ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine, Andrew Smith, et celui du Développement économique, de l’investissement et du Commerce, Cliff Cullen, ont annoncé, dimanche, dans un communiqué, que cette délégation comprendra des représentants de la province, de l’industrie du cinéma, du développement économique ainsi que des leaders autochtones.

Parmi les activités prévues, une réception sera organisée par la délégation du Manitoba et le consul général du Canada aux États-Unis, afin d’offrir aux acteurs de l’industrie américaine une vitrine sur les avantages du Manitoba.

Ces avantages, rappelle le ministre Andrew Smith, comprennent un crédit d’impôt qui figure parmi les plus concurrentiels en Amérique du Nord et qui a joué un rôle essentiel pour attirer des productions dans la province jusqu'ici.

Le ministre note aussi la construction d’un nouveau studio de pointe, Big Sky Studio, équipé pour répondre aux besoins des productions à grande échelle de films et de séries.

C’est la première fois, note le ministre, que la province organise une telle mission pour promouvoir son industrie du film et de la télé, reconnaissant par là son importance dans l’économie de la province.

Cité dans le communiqué de la province, le directeur général de Musique et Film Manitoba, Rod Bruinooge, se réjouit de ces développements. L’an dernier a été la meilleure année dans la province avec un volume de production de 365 millions de dollars, rappelle-t-il. Et ce chiffre continue de croître.

La connexion qui sera assurée trois fois par semaine entre Winnipeg et Los Angeles est un autre atout pour cette industrie, mais aussi pour d’autres secteurs de l’économie tels que les biosciences et les technologies, estime pour sa part la présidente-directrice générale de l’agence Economic Development Winnipeg, Dayna Spiring.

Le Manitoba est renommé pour sa situation centrale, son infrastructure de transport, son énergie propre, ses ressources naturelles et sa main-d'œuvre qualifiée, affirme de son côté le ministre Cliff Cullen, pour qui la santé économique de la province passe par une meilleure connectivité par la voie des airs.

La province, rappelle-t-il, a fourni 4,8 millions de dollars à l’Autorité aéroportuaire de Winnipeg pour améliorer la disponibilité de vols directs entre Winnipeg et des marchés internationaux. Cette somme a été attribuée dans le cadre d’une initiative de 50 millions de dollars pour stimuler la croissance économique et créer de l'emploi après la pandémie.