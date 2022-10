La crise de l’eau potable à Shawinigan coûte cher

La mesure aura duré un peu plus de sept mois et coûté des centaines de milliers de dollars de fonds publics à la Ville de Shawinigan et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Plusieurs points de distribution d’eau potable ont été aménagés dans différents secteurs de la ville. Shawinigan a donc dû louer des citernes. Cette première facture s’élève à plus de 265 000 dollars.

Cependant, cette façon de faire ne convenait pas à tous. Certaines organisations voulaient procéder de manière différente.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, affirme que la grande majorité des demandes d’aides ont été acceptées. On a répondu ni plus ni moins aux différentes demandes des organisations , assure-t-il.

Comme conséquence, plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été dépensés pour aider les résidences privées pour aînés et les organismes sans but lucratif. C’est sans compter toute l’eau embouteillée remise par les pompiers.

Les dépenses effectuées par la Ville de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Ville de Shawinigan

On va se faire rembourser ça, je peux vous en assurer [...]. Ce n'est certainement pas à la Ville de Shawinigan et aux citoyens de Shawinigan à assumer les coûts inhérents à ces distributions d’eau , est convaincu le maire.

Les coûts liés à la remise en fonction temporaire du poste de chloration et l’ensemble des dépenses énumérées plus tôt font partie des montants réclamés par la Ville de Shawinigan à ceux qui ont pensé, autorisé et construit l’usine de traitement des eaux.

Selon le document de la poursuite civile qui totalise plus de 23 M$, le fonctionnement inadéquat de l'usine est à l’origine de cet avis d’ébullition.

Près de 250 000 $ pour le CIUSSS MCQ

Le CIUSSS MCQ a rapidement dû mettre en place six mesures dans trois établissements de la ville, soit l'hôpital de Shawinigan-Sud, le centre d’hébergement longue durée Saint-Maurice et celui en santé mentale, mieux connu sous le nom de Sainte-Thérèse.

Les six mesures misent en place par le CIUSSS MCQ. Photo : Radio-Canada / Accès à l'information CIUSSS MCQ

Au total, ce sont plus de 400 608 bouteilles de format individuel qui ont été distribuées au personnel et aux usagers. S'ajoutent à cela plus de 8370 bouteilles grand format de 18 litres. La facture pour approvisionner ces trois établissements en eau totalise 248 794 dollars.

Une saga qui ne fait que commencer

Ces fonds publics seront loin d’être les derniers dépensés dans ce dossier, selon Michel Angers.

Bien que l’avis d’ébullition soit désormais levé, la station de traitement de l'eau n’est pas fonctionnelle pour autant. Un poste de prétraitement devra vraisemblablement être construit. Des millions de dollars devront encore une fois être investis.

Plusieurs établissements du CIUSSS MCQ n'ont pas été épargné par la crise de l'eau potable. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le maire sollicite l’aide du gouvernement du Québec. Il entend bien relancer à ce sujet le premier ministre François Legault au cours des prochaines semaines.

Pendant la campagne électorale, quand il a été de passage dans la ville, il a mentionné et c’est bien écrit que si le maire de Shawinigan a besoin d’aide, le gouvernement du Québec va y être.

M. Angers laisse un peu de temps à François Legault pour s’installer avec son nouveau conseil des ministres, mais il est prêt à faire entendre sa voix.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La ministre des Affaires municipales et celui de l’Environnement sont les mêmes. Ils sont tout à fait au courant de notre dossier. Ça va s’activer dans les prochaines semaines , conclut-il.

Avec les informations de Jonathan Roberge