Les Jardins du Patrimoine tiennent une journée portes ouvertes dans la région

Les gens ont alors pu visiter ces résidences privées pour aînés à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d’Or. C’est la première fois en trois ans qu’elles ouvrent ainsi grandes leurs portes aux visiteurs.

Nous nous sommes mis ensemble pour faire connaître notre milieu de vie. Depuis la pandémie, évidemment, on a été beaucoup fermé aux visiteurs, et fermé au public, alors on voulait renouer avec les gens. On voulait leur montrer qu’on a un beau milieu de vie, avec de belles infrastructures , explique Isabelle Poirier, directrice générale de la résidence d’Amos.

Chaque résidence offre différents types de logements, des 1 et demi aux 4 et demi, dans des modèles variés pour tous les goûts et tous les budgets, selon Mme Poirier. Des services de buanderie, de repas et d’entretien ménager ainsi que des infrastructures de loisirs sont accessibles aux résidents.

Isabelle Poirier, directrice générale des Jardins du Patrimoine d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Lorsque la personne est dans son appartement, on ne va pas la déranger, mais lorsqu’elle sort de chez elle, elle a accès à tout un paquet d’infrastructures, comme une piscine chauffée, une salle de cinéma, des grandes bibliothèques, des salons internet, la salle à manger et la salle communautaire dans laquelle il se passe plein d'activités , fait-elle valoir.

Ce sont des résidents qui accueillent les visiteurs et leur font faire le tour des lieux. Huguette Thibault Lafontaine est l’une des hôtesses.

Mon rôle aujourd’hui, c’est d’accueillir les gens et leur présenter quatre logements et les services qui sont offerts ici, comme la piscine, la chapelle et la bibliothèque. J’espère surtout leur présenter de façon juste ce qu’est la résidence ici. Je suis ici depuis six ans et je m’y sens bien. J’apprécie surtout la sécurité et la gentillesse du personnel , affirme la dame de 86 ans.

Un milieu de vie potentiel

Denis Talbot et Laurent Corriveau ont profité des portes ouvertes pour visiter les Jardins du Patrimoine à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Réfléchissant à leur avenir, Laurent Corriveau et Denise Talbot ont profité de ces portes ouvertes pour visiter ce nouveau milieu de vie potentiel.

Parce qu’on songe à un moment donné à changer de lieu. Vendre la maison et s’installer pour avoir moins d’entretien à faire. Et avoir quelque chose d’agréable, de vivre en société avec du monde alentour. Je trouve ça très beau, très propre, on a vu un 2 et demi, un 3 et demi et un 4 et demi. Moi, le 4 et demi m’intéresserait. Je trouve ça bien , confie Laurent Corriveau.

C’est la première fois que je viens ici. Je suis enchantée. Franchement, ça semble être un lieu agréable à vivre , souligne pour sa part Denise Talbot.

La résidence des Jardins du Patrimoine d’Amos compte 181 logements et plus de 200 résidents.