Que retenir des six ans de Carol Jolin à la tête de l’AFO?

Carol Jolin a eu à gérer de nombreux dossiers chauds en francophonie ontarienne pendant ses six ans à la tête de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Je suis content de ce qu’on a effectué, de ce qu’on a accompli comme travail au cours des six dernières années , dit d’emblée Carol Jolin, alors qu'il est interrogé sur son bilan des six dernières années comme président de l’ AFO .

M. Jolin a présidé l'organisme durant 3 mandats, qui ont duré deux ans chacun, alors que des événements majeurs ont eu lieu en Ontario français.

Le plus important dossier a été, selon lui, la crise de novembre 2018, lorsque le gouvernement Ford annonçait la suppression du poste de commissaire aux services en français, et la fin du projet d’Université de l’Ontario français.

Carol Jolin se souvient des premiers moments qui ont mené à la mobilisation du 1er décembre.

La mise à jour économique avait eu lieu jeudi, que j’ai rapidement caractérisé de jeudi noir de la francophonie, et très rapidement le dimanche suivant on était en rencontre avec une vingtaine de leaders francophones pour tracer l’état des choses et notre plan pour la suite , explique-t-il.

M. Jolin attribue les bénéfices de ce qui a suivi aux manifestations et à la mobilisation.

Les gens sont sortis forts, sont sortis solidaires, parce que j'ai dit très souvent, si on était sorti qu'avec 300 ou 400 personnes cette journée-là, le dossier de l'Université et du commissaire c'était mort et enterré pour des années , dit-il.

Après cette mobilisation, l’Université de l’Ontario français est devenue une réalité en 2021, et le poste de commissaire qui devait être supprimé a été intégré à l’Ombudsman de l’Ontario. C’est toujours dans nos objectifs de redonner son poste indépendant à la commissaire , affirme M. Jolin.

Selon une attachée de presse du bureau de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, la collaboration entre M. Jolin et Mme Mulroney a été la clé du succès pour faire rayonner la francophonie ontarienne. Autant avec la modernisation de la loi sur les services en français, qu'avec l'Université de l'Ontario français et l’Université de Hearst, ainsi qu'avec le développement économique francophone.

La crise à la Laurentienne et la naissance du projet d’Université de Sudbury

Une autre crise dans l’Ontario français s’est déroulée lors de la présidence de Carol Jolin à l' AFO . C'était au début de l'année 2021, dans le nord de la province, lorsque l’Université Laurentienne annonçait sa protection sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ainsi que l’abolition de nombreux programmes dont une majorité en français.

De cet événement regrettable pour beaucoup de francophones du Nord de l’Ontario est né le projet d’Université de Sudbury, une université par et pour les francophones du Moyen Nord.

Serge Miville, le recteur de l'Université de Sudbury, salue l'expérience de Carol Jolin. Photo : Radio-Canada

Le recteur de l’Université de Sudbury, Serge Miville, dit avoir bénéficié du travail de Carol Jolin dans les premiers moments du lancement de son projet d’Université indépendante.

L’Université de Sudbury n’avait pas de relation formelle avec le gouvernement à ce moment puisque c’était une entité fédérée, alors l’ AFO permet d’ouvrir ces portes-là et que le dialogue persiste, et c’est quelque chose qu’on a vraiment vu avec M. Jolin , explique Serge Miville.

L’ AFO a contribué à mettre la table pour que ces discussions aient lieu, ce que l’ AFO et M. Jolin ont pu apporter c’est leur expérience de la crise de 2018 , ajoute-t-il.

Selon lui, l’apport de Carol Jolin et de l’ AFO a fait avancer substantiellement ce projet.

Carol Jolin rappelle quant à lui l’importance de ne pas reculer sur les demandes d’offrir la programmation en français dans le Moyen Nord dans une université par et pour les francophones et de laisser l’éducation en anglais à la Laurentian.

Ne pas accepter des miettes

Amanda Simard, ancienne députée provinciale de Glengarry-Prescott-Russell, a elle aussi été au front de la controverse qui a entouré la crise linguistique de 2018.

Elle se souvient d’un Carol Jolin qui connaissait très bien ses dossiers et de réunions imprévues qui finissaient tard dans le cadre de négociations entre les acteurs de la francophonie comme l’ AFO et le gouvernement Ford.

Si elle se réjouit que l’ AFO ait maintenant de meilleures relations avec la province, elle rappelle toutefois que sur certains dossiers, comme celui de la réforme sur les services en français, l’organisme ne doit pas se contenter de peu.

L'ancienne députée de Glengarry-Prescott-Russell, Amanda Simard, a eu l'occasion de rencontrer Carol Jolin pendant son mandat. Photo : Parti libéral de l'Ontario

Elle dit avoir vu quelques fois une AFO satisfaite pour peu de gains réalisés dans certains dossiers.

Je ne voudrais pas qu’après cette période-là on accepte des miettes simplement parce qu'on ne veut pas être en confrontation avec le gouvernement , explique-t-elle.

Mme Simard affirme que les demandes des francophones restent toujours bien minces comparées à d'autres.

Tout ce qu’on demande c’est de ne pas perdre nos droits, ce qui est bien peu de choses.