Saison difficile pour les producteurs de courges en Estrie, forte baisse des exportations

Les producteurs de courges et de citrouilles de l'Estrie connaissent une saison difficile, surtout au niveau des exportations. Cette situation s'explique notamment par la présence du puceron du soya qui a attaqué de nombreuses récoltes, mais aussi un été chaud et pluvieux et des abeilles en forte diminution.

Stéphane Perreault, des Plantations Perreault, à Val-Joli, est catégorique : la saison des courges et des citrouilles a été ordinaire dans la région. On a eu un bel été, mais de la pluie tous les trois jours. On a eu de grosses pertes au niveau des abeilles l'hiver dernier. On aurait perdu près de la moitié de la colonie des abeilles qui nous aident beaucoup pour la pollinisation. Le fait qu'il pleuve tous les trois jours, elles ont eu moins de temps pour polliniser , regrette-t-il.

Fort impact sur les exportations

La récolte a donc été moins bonne. Une situation qui a eu un impact sur ses exportations. D'ailleurs, l'Estrie est un grand exportateur de courges de toutes sortes et près de 50 % de sa production est destinée à l'extérieur. Les exportations ont été en baisse cette année notamment en raison des coûts de transport élevés.

Stéphane Perreault explique avoir exporté le tiers du volume de citrouilles qu'il fait habituellement. Pour nous, le plus important est de servir nos clients québécois jusqu'à l'Halloween. En ce qui concerne l'exportation, on se doutait qu'il allait y avoir [...] moins de rendement. Il y a eu le prix du transport à New York, à Boston ou au New Jersey qui était incroyable cette année. Ça a commencé comme ça et après les autres choses ont suivi , poursuit-il. M. Perreault prévoit une bien meilleure saison pour les sapins de Noël, même si les exportations devraient diminuer, elles aussi.

Les courges québécoises malmenées par des virus

Des virus causent des maux de tête aux producteurs maraîchers cette saison. Une fois cueillies, les courges infectées se détériorent beaucoup plus rapidement qu'à l'ordinaire. Les différents virus qui touchent les légumes varient d’une espèce et d’une région à l’autre.

La canicule qui a frappé une bonne partie de la province en mai dernier pourrait avoir eu un rôle à jouer sur la multiplication d’insectes, qui ont ensuite infecté les légumes, soulignait la présidente de l’Association des producteurs maraîchers du Québec Catherine Lefebvre, au micro de Vivement le retour, jeudi dernier.