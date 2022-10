Un VUS part subitement en fumée devant le concessionnaire où il a été acheté

Un propriétaire d’un Toyota 4Runner et ses deux filles ont échappé in extremis à l'incendie de leur véhicule dimanche à Toronto. Il a pu se stationner devant le concessionnaire qui, ironie du sort, lui avait vendu la voiture.

On était sorti pour aller acheter du matériel d’Halloween, mais c’est littéralement un enfer , explique Mark Boguski encore sous le choc alors qu’il regarde la carcasse fumante de son véhicule.

C’est son quatrième Toyota 4Runner et celui-ci avait seulement 40 000 kilomètres au compteur.

J’ai démarré la voiture, fait un quart de kilomètre, mes filles ont commencé à me dire qu’il y avait de la fumée. Je me suis stationné sur le bord de la route , raconte-t-il.

Après avoir tenté, sans succès, de mettre de l’eau sur son véhicule, il n’a pas eu d’autres choix que d’assister impuissant au triste spectacle.

Il ne reste plus rien à sauver du 4Runner qui a subi les flammes. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Ironie du sort, on s'est arrêté chez le concessionnaire et le feu a tout emporté en quelques secondes , explique le conducteur, alors que l’épave calcinée gît sur ce stationnement de la rue St-Clair Ouest.

Quelques secondes de plus, et on aurait été brûlé. Mes filles ont vraiment eu très peur , conclut Mark Boguski.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de joindre le concessionnaire.

