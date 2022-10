Donner du pain aux canards leur coupe les ailes

Leurs ailes ne se sont pas correctement formées, ce qui les empêche de voler. Cette condition est permanente chez les oiseaux adultes qui la développent.

Selon la gestionnaire de la réhabilitation des animaux au centre de réhabilitation Wildlife Haven à Île-des-Chênes, ce problème est causé par la nourriture que la population donne aux canards et aux oies.

Angie Furniss explique ainsi que le pain, par exemple, contient trop d’hydrates de carbone et de sucre pour ces oiseaux.

Le résultat, c’est que les ailes qui poussent sont trop lourdes, et que l’os commence à pendre et à pointer vers l’extérieur , dit-elle.

Ce désordre entraîne une croissance rapide de toutes les ailes connectées au développement des muscles, si bien que les ailes ressortent plutôt que de longer le corps de l’oiseau.

Les oiseaux qui en sont atteints sont promis à une mort horrible puisqu’ils ne pourront migrer vers le sud à l’automne, et aussi parce qu’ils deviennent une proie facile pour leurs prédateurs.

Angie Furniss met donc la population en garde contre la tentation de nourrir les canards et les oies. Je dirais que dans tous les parcs, on ne devrait pas nourrir les oiseaux , a-t-elle déclaré en entrevue à CBC.

Le pain les rassasie, et alors ils ne veulent plus manger ce qui est bon pour eux.

Les ailes d’ange ne peuvent être réparées que dans le cas des jeunes oiseaux, et il est rare que des adultes survivent à cette condition, dit-elle.

Wildlife Haven a récemment reçu de nombreux appels de personnes qui ont observé les deux canards aux ailes déformées au parc Saint-Vital, explique-t-elle. Le personnel du centre est allé les chercher, mais ils devront probablement être euthanasiés.

Angie Furniss rappelle l’importance de ne pas donner du pain et d’éviter aussi de jeter du pain dans l’eau, parce qu’il peut moisir et attirer les rongeurs, mais aussi parce que les canards et les oies s’attroupent autour de la nourriture, ce qui n’est pas une bonne idée en ce moment en raison de la grippe aviaire.

Les gens ne s’en rendent pas compte, mais en nourrissant les oiseaux, ils causent des dommages qui ne s’arrêtent pas au syndrome de l’aile d’ange , dit-elle.

Si les gens tiennent absolument à nourrir les oiseaux, ils peuvent leur donner de la laitue et du maïs concassé, dit-elle.

Plus de mal que de bien

Les gens qui nourrissent les oiseaux pensent qu’ils font la bonne chose, note Angie Furniss, et ça vient souvent du fond du cœur, mais, dit-elle, nous avons aussi la responsabilité de prévenir le syndrome de l’aile d’ange .

Elle souhaite que le public soit mieux éduqué à ce sujet. Nous sommes ceux qui causent ça, dit-elle, et c’est à nous de faire quelque chose.

La présidente-directrice générale de Second Nature Creative Interpretation, Heather Hinam, pense que les gens nourrissent les oiseaux pour se sentir en lien avec la nature.

Mais il n’est pas bon pour la faune sauvage de dépendre des humains pour se nourrir, rappelle-t-elle.

Des affiches sans impact

Dans les parcs de Winnipeg, des affiches expliquent qu’il est interdit de nourrir les oiseaux et les animaux sauvages, parce que cela entraîne plus de mal que de bien.

Heather Hinam pense que ces affiches ne sont pas assez en vue et que leur message n’est pas assez explicite quant aux dommages causés par la nourriture humaine.

Juste dire : ne nourrissez pas les animaux, ça n’explique pas pourquoi il ne faut pas le faire.

Parfois, dit-elle, la meilleure façon de profiter de la nature, c’est de l’observer d’un point de vue extérieur et de ne pas intervenir.

Profitez de la nature sauvage justement pour son aspect sauvage , dit-elle.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget