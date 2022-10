Une coupe d’arbres qui continuent de faire réagir à Trois-Rivières

C’est le Trifluvien, Jocelyn Landry, qui a planté ces arbres en 2011. Des années après son geste, il continue son combat. C’est avec tristesse qu’il a vu le fruit de son travail disparaître peu à peu.

En 2015, on a élagué. En 2016, on a encore plus rasé, il restait juste des petits bouts [...] , explique-t-il.

Le citoyen Jocelyn Landry. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Certains manifestants pensent que le risque d'affaissement est bien réel si l'ont retire ces arbres puisque les racines permettent de retenir les sols.

La Ville a blâmé publiquement l’entrepreneur et qualifié son travaille de « bâclé », il y a quelques jours. Cependant, pour Jacques Rousseau, membre de la coalition citoyenne Terre précieuse, le maire de Trois-Rivières doit être imputable.

Le cabinet du maire prétend faire une différence entre ce qui relève de l’administration, puis ce qui relève du politique. Autrement dit, on s’en lave les mains [...] , croit-il.

Certains manifestants craignent un risque d'affaissement des sols. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Certains élus étaient présents à la manifestation de samedi. Ceux-ci s'interrogent face à la rapidité avec laquelle la décision de procéder à ces coupes a été prise.

Qu’est-ce qu’on voit ici, c’est qu’il n’y a peut-être pas eu le contrôle ou la surveillance qu’il y aurait du avoir , a laissé tomber Richard W. Dober, conseiller du district Marie-de-l’Incarnation.

On doit se poser ces questions-là, sur ce que la ville fait, et on doit avoir des réponses , ajoute de son côté le conseiller du district de La Vérendrye, Dany Carpentier.

Le conseiller du district de La Vérendrye, Dany Carpentier et celui du district Marie-de-l'Incarnation, Richard W. Dober. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le dossier est loin d’être conclu. Une plainte a été logée au ministère de l’Environnement qui dit faire enquête.

Avec les informations d’Hélène Lequitte