Des experts en santé réclament le retour de restrictions sanitaires en Ontario

Alors que la Santé publique en Ontario observe une augmentation des cas de COVID-19, ainsi qu’une hausse des hospitalisations et des décès liés à la maladie, certains experts appellent à la prudence et au retour de certaines mesures sanitaires.

Parmi eux, le Dr Hugues Loemba, chercheur virologue et professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, estime que la province n'a pas été suffisamment prudente en levant les restrictions.

Je pense qu'on a pris ça à la légère, on a pensé que c'était fini complètement et qu'on pouvait tout abandonner , déplore-t-il.

Le Dr Loemba plaide notamment pour un retour du couvre-visage. Si on remet le masque dans le milieu intérieur, ça va peut-être probablement diminuer d'ici quelque temps la transmission de la maladie. Et puis peut-être qu'on peut passer un meilleur hiver, donc je pense qu'il n'est jamais trop tard.

Cette inquiétude est partagée par Valérie Sales, spécialiste en maladies infectieuses pédiatriques, qui fustige aussi l'abandon des restrictions sanitaires et notamment les marquages dans les lieux publics mais surtout par exemple dans les moyens de transport en commun.

Elle explique que ce manque de mesures sanitaires permet au virus de se répandre, et d'avoir plus de chances de voir de nouveaux variants se former , ajoute-t-elle.

Selon elle, on ne s'en sort pas trop si les gens ne font pas plus attention, qu'ils ne le font.

La spécialiste en maladies infectieuses encourage donc la vaccination, en soulignant la pertinence du vaccin bivalent. À ce moment-là, on peut espérer que les gens vont avoir une immunité suffisante pour justement ne pas tomber trop malade en ayant eu leur dose de rappel.

La Dre Sales en appelle donc à la responsabilité personnelle : on veut vraiment avoir une bonne saison hivernale. Moi j'espère que pour une fois on va pas ruiner Noël en faisant des bêtises.

Un système de santé à bout de souffle

Fahad Razak, professeur à l'Université de Toronto et médecin interne à l'hôpital St Michael de Toronto estime que nous vivons une période très difficile dans le système de santé. Il déplore la tension et le dysfonctionnement du système en raison de la nécessité de répondre sans relâche à la COVID depuis plus de deux ans.

Une situation qui a épuisé les travailleurs de la santé, confrontés non seulement à la COVID-19, mais aussi au retour de la grippe et à d’autres virus respiratoires.

Selon le Dr Razak, le fait que les sous-variants d'Omicron progressent plus vite que le BA.5 montre que propagation virale est toujours en cours : chaque fois qu'une nouvelle infection se produit et que le virus se propage, il y a une chance qu'une mutation se produise. Le sous-variant BQ n'est qu'une partie d'une longue chaîne de ces mutations.

Même constat du côté de Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe à la Santé publique de Toronto.

Elle constate que les urgences se remplissent maintenant d'enfants qui ont de la fièvre et qui toussent, d'adultes qui toussent, de toux qui ne partent pas, de difficultés respiratoires.

Cela s'ajoute, précise-t-elle, à toutes les autres choses qui arrivent à l'hôpital, les coupures, les ecchymoses et les fractures. Mais il ne fait aucun doute que la saison respiratoire est là d'après l'apparence des urgences. Mais les données le montrent également.

« Nous avons essayé de préparer le public, les fournisseurs de soins de santé, que cet automne allait être difficile. » — Une citation de Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe à la Santé publique de Toronto

Il est important selon elle, de se faire vacciner afin d'être protégé avant qu'une nouvelle variante n'arrive. Ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter notre immunité avec le vaccin bivalent. Ainsi, lorsqu'un nouveau variant arrivera, nous aurons une certaine immunité.

Et nous savons par le passé que cette immunité que nous obtenons grâce aux vaccins est suffisante pour empêcher la plupart d'entre nous d'aller à l'hôpital , ajoute-t-elle.

De son côté, le ministère de la Santé a déclaré qu’il s'engage à assurer la santé et la sécurité de tous les Ontariens. Les vaccinations et les rappels COVID-19 restent le meilleur outil pour garder les gens en bonne santé et hors des hôpitaux.

Le gouvernement ajoute que le vaccin bivalent, ainsi qu'un accès continu aux tests et aux antiviraux et des conseils de santé publique mis à jour, donnent aux Ontariens les outils dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes sur la façon de rester en sécurité [et] en bonne santé.

Avec les informations de Camille Gris Roy, Mirna Djukic, et La Presse canadienne