Visières complètes à la SJHL dès le 15 décembre, soutient Hockey Canada

La décision aurait un impact sur les joueurs de la LHJC , qui comprend notamment la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL) et la Ligue junior A de l'Alberta (AJHL).

Une question de sécurité, selon Hockey Canada

Par gazouillis, le commissaire de la SJHL , Kyle McIntyre, a affirmé que Hockey Canada a averti la LHJC vendredi dernier que les masques complets doivent être implantés d’ici le 15 décembre 2022 .

Dans une déclaration envoyée à CBC , Hockey Canada affirme qu’il s’agit d’une mesure pour bonifier la sécurité des joueurs.

La transition vers une protection faciale complète dans le Hockey junior, en dessous du niveau junior A, a été implantée dans la saison 2020-21 , affirme un porte-parole de Hockey Canada. Au mois de juin, les 13 membres ont approuvé un changement dans les règlements qui rend la protection faciale complète obligatoire pour le Junior A .

La LNH et la WHL ne demandent pas que les joueurs portent ce type de protection. Tous les joueurs des ligues mineures y sont contraints.

Les combats de plus en plus limités

Olivier Lépine, 5 pieds 9 pouces, en train de plaquer un rival le long de la bande au sein de la ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL). Photo : fournie par Olivier Lépine

L’entraîneur-chef des Ice Wolves de La Ronge ( SJHL ), Kevin Kaminski, ne comprend pas pourquoi les visières utilisées actuellement ne suffisent plus.

Je pense qu’on va perdre des spectateurs , explique-t-il. Même si les combats sont très limités, les amateurs aiment bien voir des bousculades ici et là , poursuit M. Kaminski, qui a joué au hockey junior avec les Blades de Saskatoon, en plus de jouer dans la LNH au Minnesota, au Québec et à Washington.

Une visière complète pourrait réduire les instances de combat puisque la LHJC attribue une suspension automatique à tout joueur qui retire son casque pendant une altercation.

Dans la SJHL , le même geste est automatiquement accompagné d'une punition d’inconduite grossière, en plus d’une suspension minimale d’un match.

Les joueurs auront besoin de temps pour s’adapter

Des visières complètes, comme celle portée par Connor Bedard, des Pats de Regina et de l'Équipe Canada, seront peut-être obligatoires dès le mois de décembre dans la SJHL. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Je n’arrive pas tout à fait à comprendre la direction que prend le hockey , poursuit Kevin Kaminski. Mais en tant qu'entraîneur, je n’ai aucun contrôle là-dessus. Si ça arrive, on va s’adapter et passer à autre chose.

Kevin Kaminski affirme que les joueurs auront besoin de temps pour s’adapter aux nouveaux standards. L’entraîneur appréhende le fait que des joueurs mal disciplinés peuvent circuler librement sur la glace sans peur de représailles.

Il espère que le règlement soit appliqué après le temps des fêtes.