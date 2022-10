Sacrifier sa liberté, par conviction, pour défendre l’environnement en C.-B.

Qu’est-ce qui mène des activistes environnementaux à sacrifier leur liberté pour défendre leur cause? Deux activistes qui ont passé du temps en prison en Colombie-Britannique affirment ne pas regretter leurs actions, qui proviennent, disent-ils, de la conviction qu’il n’y a pas d’autre option pour réaliser leurs objectifs.

J’étais à bout. J’avais fait tout ce que je pouvais faire. J’avais participé aux audiences, j’avais écrit des rapports, et cela n’a eu absolument aucun impact , se remémore le professeur émérite en sciences de la santé à l’Université Simon Fraser, Tim Takaro, qui a été incarcéré pendant 21 jours.

Le médecin avait refusé de quitter l’arbre dans lequel il avait passé dix jours consécutifs, suspendu 35 mètres dans les airs, pour bloquer la construction du pipeline Trans Mountain, à Burnaby. Tim Takaro affirme que sa conviction provient surtout de sa formation en médecine.

Le changement climatique est le premier défi auquel nous sommes confrontés sur le plan de la santé publique et des soins de santé , juge-t-il.

Mais son arrestation n'a pas été sans épreuve. Ils ne m’ont pas donné de souliers. Je suis sorti du véhicule de la police en menottes, sous la pluie, en chaussettes. J’avais déjà froid. Je me suis dit [que] ce processus [allait]s’avérer très déshumanisant , se souvient-il.

Lorsqu’on lui demande si tout cela en valait la peine, il répond sans équivoque : Absolument. Je le referais, sans doute. Il se peut que je doive le refaire.

Tim Takaro est professeur émérite en sciences de la santé à l'Université Simon Fraser. Il a passé 21 jours en prison pour avoir violé une injonction reliée à la construction du pipeline Trans Mountain. Photo : Radio-Canada

Mettre en jeu sa liberté, mais aussi son statut d’immigration

Zain Haq, qui a été arrêté 13 fois, et qui a passé neuf jours en détention en lien avec des manifestations contre la construction lui aussi de ce pipeline, abonde dans le même sens.

Le jeune Pakistanais, qui est venu au Canada pour étudier l’économie et qui milite au sein des groupes Extinction Rebellion et Save Old Growth, a vu son permis d’études annulé. Il doit dorénavant se présenter deux fois par semaine au bureau des services frontaliers pour répondre aux conditions de sa libération.

« Il n’y a pas de moyen de dire que ce que nous faisons fonctionnera, mais ce qui est clair, scientifiquement, c’est que tout ce qu’on a fait au cours des 30 dernières années n’a pas fonctionné. » — Une citation de Zain Haq, activiste

En fait, Zain Haq considère qu’il n'a pas eu de choix. Lorsque notre communauté est en péril, il est bizarre de parler de choix , dit-il.

Zain Haq a été incarcéré pendant neuf jours après avoir bloqué la coupe d'arbres en lien avec la construction du pipeline Trans Mountain. Photo : Radio-Canada

Une méthode qui peut diviser, selon une experte

Une professeure en sciences politiques, Kathryn Harrison, affirme que la désobéissance civile peut être efficace, mais qu'elle risque aussi d’aliéner le public, dont le soutien est nécessaire pour effectuer des changements.

Si vous ne finissez que par irriter les gens que vous tentez de convaincre, je doute que votre action atteigne son objectif. Il se peut que vous aggraviez les choses , considère celle qui enseigne à l'Université de la Colombie-Britannique.

Un changement de politique publique requiert une action collective, avec le soutien du public, et un gouvernement courageux, dit-elle.

« C’est à nous de régler le problème, et la question est donc, avons-nous le courage, et le cran, de le faire? » — Une citation de Kathryn Harrison, professeure en sciences politiques, Université de la Colombie-Britannique

Mais pour des activistes comme Zain Haq et Tim Takaro, il n’est pas question de cesser leurs actions engagées, et ce, même si le résultat est un retour en prison ou une expulsion du Canada.

D'après les informations de Joel Ballard