Grippe aviaire : 64 000 volailles devront être euthanasiées en Haute-Yamaska

On sait que c'est une zone populeuse en élevages de volailles. On est très inquiets et on demande aux éleveurs d'être sur le pied d'alerte, parce que la moindre faille de biosécurité peut mener au désastre pour les éleveurs de la région. On veut augmenter le plus possible les chances de limiter la propagation , se désole Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec.

64 000 volailles devront être euthanasiées

Il s'agit d'un site de grande envergure sur lequel on trouve 10 bâtiments d'élevage, précise M. Leblanc. On y compte 24 000 dindons et 40 000 poulets. Au total, 4000 dindons ont été infectés par la grippe aviaire. L'ensemble des 64 000 volailles devront être euthanasiées mardi prochain. Ce foyer s'ajoute aux deux élevages de la Haute-Yamaska déjà touchés par l'infection. On a hâte d'avoir un temps plus frais. On a hâte que la neige arrive. On espère que ça va nous aider, fait savoir Pierre-Luc Leblanc. La situation est très à risque.

Aucun poussin ni dindonneau ne sera autorisé dans un rayon d'un à trois kilomètres du site jusqu'à nouvel ordre. L'Agence canadienne d'inspection des aliments mentionne par ailleurs que les activités de dépeuplement devraient avoir lieu dans les prochains jours à Saint-Paul-d'Abbotsford.

Le gouvernement fédéral lui aussi préoccupé

Le gouvernement fédéral est lui aussi préoccupé par les nombreux élevages touchés par la grippe aviaire en Estrie et en Montérégie. C'est ce que fait savoir la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. On est en pleine migration d'oiseaux sauvages. On doit être particulièrement attentifs. Chaque cas additionnel est difficile pour nos éleveurs , souligne-t-elle.

La ministre fédérale de l'Agriculture, qui est également députée de Compton—Stanstead, assure que toutes les mesures sont prises par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour détruire les élevages. Tous les oiseaux qui doivent être détruits sous l'ordre de l'Agence canadienne d'inspection des aliments vont être compensés à leur juste valeur marchande , assure la ministre.