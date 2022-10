L’absence de réseau cellulaire sur la route 198 dénoncée, une fois de plus

Le 12 octobre vers 20 h, Rachel Denbow et son copain Félix roulent depuis déjà plusieurs heures en direction de Gaspé. À hauteur du pont Beaver Dam, soit à mi-chemin entre Murdochville et Gaspé, ils tentent d’éviter deux orignaux apparus par surprise sur la route. Mme Denbow, dans sa manœuvre, perd le contrôle de son véhicule.

La voiture percute ensuite violemment les barrières de l’accotement si bien que les pinces de désincarcérations sont nécessaires pour extirper son conjoint coincé entre son siège et le devant du véhicule.

Or, sur les quelque 80 kilomètres entre Gaspé et Murdochville, il n'y a aucun réseau cellulaire. Il est impossible pour le couple de contacter les services d'urgence.

Malgré la puissance de l’impact et les séquelles qui s'en suivent, la jeune femme estime avoir été chanceuse dans sa malchance. Quelqu'un nous suivait et est venu nous prêter main-forte rapidement. […] C’est quasiment impossible sur la route de Murdochville d'avoir quelqu’un aussi instantanément, en plus le soir, dans la noirceur. Par miracle, d’autres personnes aussi, heureusement, arrivaient de l’autre direction , raconte-t-elle.

Ainsi, un automobiliste a dû parcourir 39 kilomètres pour appeler les secours. L’ambulance est arrivée une heure après l’accident.

Rachel Denbow s'est fracturé une vertèbre. Elle devra porter un collier cervical pendant quelques semaines. Photo : Gracieuseté : Rachel Denbow

Ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c’est que ce n'est pas la première fois que des accidents ont lieu sur cette route. Le gouvernement a une responsabilité de gestion de risque par rapport à la 198. Je ne comprends pas comment les autorités peuvent se dire que c’est correct quand il y a autant d’accidents , dénonce la jeune femme de 22 ans.

« Je ne demande pas une route sans accident, ça serait illogique. Je veux seulement un minimum d’aide et de téléphones d’urgence. » — Une citation de Rachel Denbow

Deux résolutions adoptées par la MRC de la Côte-de-Gaspé

De son côté, le préfet de la MRC Daniel Côté espère que l'élargissement de la couverture cellulaire ne se limite pas aux secteurs résidentiels. Il souhaite que la route 198 entre Gaspé et Murdochville figure dans les priorités du gouvernement.

« Ça fait des années que l’on connaît la problématique. À chaque nouvel accident, on se creuse la tête et on exige que des actions soient prises. » — Une citation de Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé

La MRC de la Côte-de-Gaspé a adressé deux résolutions auprès du gouvernement et de Telus, l’une en 2017 et l'autre en septembre 2021.

L'entreprise Telus se dit ouverte à l'idée, mais réclame néanmoins le soutien du gouvernement avant d'aller de l'avant, rapporte le maire, puisque plusieurs millions de dollars sont nécessaires pour ériger de hautes tours de communication.

Techniquement, on ne peut pas implanter une tour au 50e km de la route en se disant que ça va régler le problème au milieu de la route. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que les tours communiquent entre elles, alors il en faudrait plusieurs dans la vallée de la rivière York, ce qui coûte très cher , explique Daniel Côté.

La couverture cellulaire s'étend de plus en plus en Gaspésie, se réjouit toutefois le préfet de la MRC . Cet été, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a accédé à la demande de Telus, qui souhaitait obtenir des fonds pour améliorer le réseau cellulaire sur 35 kilomètres de la route 132 et sur 60 kilomètres des routes 195 et 299.

Au total, une quinzaine de collectivités des MRC de la Matanie, de la Matapédia, d'Avignon et de La Haute-Gaspésie bénéficieront de cette mise à niveau (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

De plus, Stéphane Sainte-Croix, le nouveau député de Gaspé, s'est engagé pendant la campagne électorale à connecter tous les villages de sa circonscription à un réseau Internet fiable d'ici 2026.