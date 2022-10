Les 50 ans de l’église de Saint-Jean-Vianney célébrés

Cette messe était célébrée par l’évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay.

« Je me souviens que la journée du 4 mai 1971, j’avais rendez-vous à l’évêché de Chicoutimi devant le Saguenay et je voyais passer tous les débris. Je me souviens d’avoir fait une prière pour toutes les personnes qu’on recherchait et qui étaient disparues. Alors aujourd’hui, je venais ici chargé de tous ces souvenirs. »