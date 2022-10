Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Témiscamingue

Le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 50 000 $ pour permettre à la MRC de lancer son projet qui devra se terminer en avril 2026.

Les bâtiments concernés par ce projet sont ceux qui ont été construits avant 1940 et qui présentent un intérêt patrimonial, notamment les résidences, les granges doubles, des lieux publics comme l'école Moffet ou encore les bâtiments religieux.

« Le patrimoine ce n'est pas juste une année de construction, mais c'est aussi tout ce qui entoure l'histoire, les grands événements, tout ce qui entoure l'évolution d'un territoire donné, d'une région, d'une municipalité. » — Une citation de Claire Bolduc

Le projet compte plusieurs étapes, la MRC doit d'abord de répertorier l'ensemble du patrimoine et documenter son historique.

C'est la première étape qu'on doit faire, avoir une idée, une vision globale de ce patrimoine bâti là sur le territoire, pour ensuite déterminer lesquels et là ce sera vraiment à partir d'une 2e étape d'études, lesquels seront notifiés et qualifiés de bâtiment patrimonial à préserver. Et ensuite la 3e étape, ce sera se donner des moyens et des indicatifs des règlements sur les travaux, sur les enjeux qu'on a à faire. Mais la première étape consiste à faire l'inventaire, à avoir une documentation sur l'histoire des bâtiments et à faire l'inventaire des bâtiments construits avant 1940 , explique la préfète Claire Bolduc.

La MRC va solliciter les municipalités, les organismes culturels et les citoyens pour l'aider dans sa démarche.