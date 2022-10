L’opposition à l’Î.-P.-É. présentera son propre plan contre les hausses de loyer

La Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé en septembre que des hausses de loyer records seraient permises dès janvier : des augmentations maximales de 5,2 % pour les logements non chauffés et de 10,8 % pour les ceux chauffés à l’huile.

La commission dit s’être basée sur une formule d’indice des prix à la consommation qui permet de déterminer le montant des dépenses des propriétaires.

Dans le contexte actuel de crise du logement, le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King n’est pas emballé. Le ministre du Logement, Matthew MacKay, avait déclaré qu’il n’allait pas permettre des hausses de loyer de cette ampleur.

Le chef de l’opposition officielle à Charlottetown, Peter Bevan-Baker, ne tient cependant pas les affirmations du ministre pour acquises. Ce gouvernement, affirme-t-il, a déjà refusé d’agir.

J’espère que le gouvernement va aller de l’avant avec son propre projet de loi, que je vais appuyer pleinement , a dit le chef du Parti vert. Mais nous avons vu des situations comme celles-ci auparavant, où le gouvernement n’a pas agi, s’est traîné les pieds, a tergiversé pour ne pas déposer un projet de loi qu’il avait promis.

Afin de maintenir la pression, le Parti vert s’apprête donc à proposer son propre plan à l’Assemblée législative.

Plutôt que la hausse maximale qui vient d’être annoncée pour 2023, les verts suggèrent de permettre une hausse de loyer de 1 % pour les logements chauffés à l’huile, et de 0 % pour les autres types de logements.

Le logement est un besoin humain de base qui doit être accessible et abordable , a déclaré Peter Bevan-Baker.

Son parti demandera aussi qu’un plafonnement permanent des hausses de loyers soit inclus dans la nouvelle loi sur les locations résidentielles que le gouvernement provincial prépare.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les propriétaires doivent donner à leurs locataires un préavis de trois mois s’ils veulent augmenter le loyer, ou un préavis de trois semaines pour ceux qui paient leur loyer à la semaine.