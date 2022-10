En C.-B., la Nation dénée de Lhtako guérit en bâtissant un lieu de rassemblement

Au son des marteaux et des tronçonneuses, peu à peu, une structure circulaire à ciel ouvert pour accueillir des pow-wow est en train de naître près de Quesnel, au sud de Prince Gorge, en Colombie-Britannique, sur les terres de la Nation dénée de Lhtako.

Le chef Clifford Lebrun peut apercevoir la structure géante prendre forme, s’il regarde à travers l’une de ses fenêtres. À chaque entrée, un membre de la communauté a créé des sculptures colorées à l’image des clans de la nation : ours, castor, aigle et grenouille.

Une sculpture représente le clan des castors de la nation, à l'une des entrées de la structure. Photo : Radio-Canada / Betsy Trumpener

Pour le chef, cette structure est source de fierté, un trésor culturel pour cette communauté de 190 personnes. C’est également un symbole de guérison.

« Nous avons vécu une véritable tragédie l'année dernière avec un décès puis un double suicide, la même journée. Cela a affecté chaque personne de notre communauté. [...] Alors quand nous avons commencé à construire cette [structure], c'était quelque chose autour de laquelle la communauté pouvait se rallier, et mettre notre douleur derrière nous. » — Une citation de Clifford Lebrun, chef, Nation dénée de Lhtako

Pour Clifford Lebrun, ce lieu de rassemblement a une signification particulière, car il est un enfant de la rafle des années 1960. J'ai grandi dans une famille d'accueil. Mais je suis finalement revenu ici et je ne suis pas parti. L'important, c'est que je suis à la maison.

Une structure construite par les membres de la communauté

Ce projet rassemble toute la communauté, il fournit des travaux de construction et inspire des membres à explorer, ou redécouvrir, différents aspects de leur culture.

Une administratrice de la bande, Maynard Bara, explique que la structure est leur Colisée romain , un lieu où à l’avenir des centaines de spectateurs pourront assister à des compétitions de danse lors de pow-wow.

« Une grande partie du travail est fait par nos membres, et c'est immense. [...] Ils apportent leur contribution et laissent un héritage à leurs enfants et petits-enfants. » — Une citation de Maynard Bara, administratrice de la bande

Sur le chantier, Connelly Bingo Longe fraise à la main des rondins de sapin géants, récoltés sur le territoire traditionnel de la nation, pour construire des chevrons pour la structure. Cela apporte de nouvelles choses à la réserve , dit-il. Il y a beaucoup de travail pour les jeunes hommes [et] nous en apprenons davantage sur notre culture.

Les jeunes femmes de la communauté se produisent déjà dans des pow-wow ailleurs, lors de danses de la robe à franges et de danses du châle d'apparat, mais maintenant, les jeunes hommes de la communauté montrent aussi un intérêt pour la compétition, explique un conseiller de la bande, Raymond Aldred. Il existe également un projet d'apprendre aux jeunes la danse des herbes sacrées.

Terry Boucher, une aînée de la Nation dénée de Lhtako, affirme : la structure en construction « fait partie de qui nous sommes ». Photo : Radio-Canada / Betsy Trumpener

Une aînée, Terry Boucher, dit que son groupe de couture fabrique des mocassins pour les danseurs de pow-wow et des tenues cérémonielles comme des jupes à rubans.

Pour une travailleuse de soutien familial, Boucer, cela permet de renouer avec la culture, celle que les pensionnats pour Autochtones et le gouvernement leur ont enlevée.

Ils nous ont dit que nous étions des sauvages et que nous irions tous en enfer. Dans beaucoup de nos villages, des tenues cérémonielles ont été placées au centre du village et brûlées, dans le but d'éliminer notre peuple. Mais, devinez quoi? Nous sommes toujours là.

Avec les informations de Betsy Trumpener