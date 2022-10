Adrienne Jérôme prête à céder le flambeau à Lac-Simon

Le règne d’Adrienne Jérôme à la tête de la communauté anishnabe de Lac-Simon prendra fin le 15 février prochain, lors de l’élection d’un nouveau chef.

Élue à ce poste en 2016, Mme Jérôme ne sera pas sur les rangs pour un nouveau mandat. Elle dit avoir pris cette décision depuis un bon moment, désirant retrouver une vie plus paisible.

Quand tu es en politique, tu mets 75% de ta vie de côté, soutient-elle. Je suis une fille de bois et je n’étais plus capable d’y aller me ressourcer, ou de prendre des vacances. J’ai besoin d’un répit, d’un recul. J’ai mis mon coeur et toute mon énergie à mon rôle et j’ai négligé ma famille. Je pense qu’un chef doit allégeance à sa communauté et pas le contraire. J’étais comme liée, comme coincée parce que je voulais tellement bien faire mon rôle de cheffe.

Adrienne Jérôme dit partir avec le sentiment du devoir accompli, six ans après son entrée en poste(Nouvelle fenêtre).

J’avais dit à ma communauté que je reviendrais seulement si ça allait mal!, lance-t-elle. Je pense avoir fait beaucoup. Il y a eu une stabilité à l’administration. Je suis bien fière de moi, parce que c’est du jamais vu, ce que j’ai fait dans mon mandat. J’ai fait avancer des choses pour la communauté mais aussi pour la nation. J’en ai eu des batailles.

Du temps avec les siens

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, se réjouit du projet qui pourrait permettre la construction de maisons par les membres de la communauté, sur le bord du lac. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Adrienne Jérôme prévoit passer plus de temps avec ses proches, mais aussi de rester impliquée à différents niveaux à Lac-Simon.

Je suis une grande rassembleuse et je veux m’occuper de ma communauté, affirme la cheffe sortante. Beaucoup de monde m’ont sollicitée pour aller travailler pour eux, même à l’extérieur de la communauté. Mais j’aime mieux rester ici. Ma communauté a besoin de moi et je vais rester près si on a des questions à me poser ou s’il y a des batailles à faire. On va les faire ensemble.

Quatre candidats sont sur les rangs pour sa succession, soit Ketty-Rose Mitchell, Raymond Pien, Lucien Wabanonik et Mario Wabanonik. Adrienne Jérôme dit ne pas vouloir appuyer officiellement l’un d’entre eux.