Sainte-Anne-des-Monts veut établir un microréseau Hydro-Québec au centre-ville

En 2021, la Ville de Lac-Mégantic devenait une pionnière dans le domaine énergétique au Québec en inaugurant son microréseau. 30 bâtiments du centre-ville peuvent être déconnectés du réseau principal d’Hydro-Québec pour devenir autonomes en cas de panne grâce à 2000 panneaux solaires. À l’inverse, le microréseau peut injecter ses surplus au réseau de la société d’État.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, a levé la main pour que sa municipalité devienne un laboratoire vivant et qu’elle participe à la transition énergétique au Québec.

Il souhaite que l’église, les bureaux d’Exploramer, le presbytère et l’école deviennent autonomes grâce à une centrale alimentée par différentes sources énergétiques comme les panneaux solaires, la biomasse, la géothermie ou l’énergie éolienne.

Le maire rappelle que le réseau d’Hydro-Québec sera appelé à faire face à une demande croissante en électricité d’ici 2030. L’implantation d’un microréseau au centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts contribuerait selon lui à délester le réseau d’une certaine charge. Si on s’en va vers une carence énergétique, on le sait, il a de plus en plus de consommateurs, le Québec grossit en population, les industries et autre, de délester le réseau d’Hydro-Québec semble une avenue importante , est-il d’avis.

Les approvisionnements en énergie et en puissance (essentielle lors des périodes de pointe en hiver) vont se resserrer dès 2027, selon des documents d’Hydro-Québec. Le distributeur devra sécuriser de nouvelles sources pour répondre à la demande du marché intérieur.

Durant la campagne électorale provinciale, Simon Deschênes en a fait la demande aux différents candidats. Récemment, il a réitéré sa volonté d’exécuter le projet auprès du nouveau député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix.

Il n’est pas fermé à l’idée , rapporte le maire. Mais il faut voir si le gouvernement ou si Hydro-Québec ont des programmes d’aide financière.

« Moi, je veux jouer un rôle important et démontrer que le milieu municipal peut également faire la différence dans la transition écologique. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts et président de l'Alliance éolienne de l'Est

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, qui est aussi président de l’Alliance éolienne de l’Est, préfère ne pas annoncer d'échéancier avant la réalisation du projet de microréseau. Je ne veux pas créer d’attentes parce que je n’ai pas la garantie que ça pourrait voir le jour , se désole-t-il.

M. Deschênes souligne cependant avoir soumis sa candidature à un programme d’accompagnement du ministère de l’Économie et de l’Innovation dans la création d’écosystèmes énergétiques régionaux.

La création d’écosystèmes énergétiques régionaux associant la production, la distribution et la consommation d’hydrogène vert ou de bioénergies localement stimulera le développement régional des filières tout en réduisant les risques et les coûts. Source : ministre de l’Énergie et de l’Innovation

Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, un groupe qui fait partie de l’Alliance éolienne de l’Est, voit d’un bon œil tous les projets d’autonomie énergétique du milieu municipal.

Ça s’inscrit dans une volonté d’autonomie et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C’est une bonne nouvelle pour la communauté de Sainte-Anne-des-Monts , affirme M. Lagacé.

Selon lui, l’énergie produite par la biomasse forestière est une avenue intéressante pour la Haute-Gaspésie, de même que l’énergie en provenance des éoliennes.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup rappelle que la capacité limitée du réseau restreint toutefois le développement éolien dans l’Est-du-Québec. S’il n’y avait pas de limite sur la capacité des lignes de transport, il y aurait plus de gisements éoliens qui seraient exploités en Gaspésie , déplore-t-il.

Comme ce projet en est à ses balbutiements, Hydro-Québec n'était pas au courant des plans de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.

La société d'État s'est tout de même dite ouverte à rencontrer la Ville pour analyser la faisabilité du projet de micro réseau.

