Un chasseur porté disparu à McAdam

Kenneth Snedden, 77 ans, a été vu pour la dernière fois dans une résidence à McAdam vers 13 h, vendredi.

Il s’en allait chasser, mais n’est jamais revenu. Ses proches ont donc alerté la police.

Son véhicule a depuis été retrouvé sur le chemin Duck Lake, mais son VTT rouge de marque Honda TRX 350 (2005) n’y était pas.

La plaque d’immatriculation de son VTT , enregistrée au Nouveau-Brunswick, est YD8529.

D’après le signalement de la GRC , Kenneth Snedden a les yeux bruns, les cheveux bruns et gris courts, et a une moustache. Il mesure 5 pieds et 9 pouces (175 cm) et pèse environ 175 livres (79 kg).

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un chapeau et une veste de chasse orange, un manteau de style camouflage, des jeans et des bottes.

Des recherches sur le terrain sont en cours dimanche par la GRC . Un hélicoptère a été dépêché pour faire un survol des environs.