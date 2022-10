Les banques alimentaires, plus nécessaires que jamais en mars dernier

Selon Banques alimentaires Canada  (Nouvelle fenêtre) , le nombre de clients des banques alimentaires au pays a augmenté de 15 % comparé à mars 2021, et a augmenté de 35 % par rapport à mars 2019, soit avant la pandémie.

En Saskatchewan, l’augmentation est encore plus prononcée, selon les données de 43 banques alimentaires de la province.

En mars 2022, 44 851 Saskatchewanais se sont rendus dans une banque alimentaire. C’est 37 % de plus qu’en mars 2021 et 21 % de plus qu’en 2019.

Les besoins sont pressants , affirme le directeur général de Food Banks of Saskatchewan, Michael Kincade.

On ne parle plus de gens qui n’ont pas un emploi en ce moment. On voit de plus en plus de gens qui travaillent et qui doivent avoir recours aux banques alimentaires.

Michael Kincade est le directeur général de Food Banks of Saskatchewan. Photo : Gracieuseté Michael Kincade

Son organisme compte 36 banques, dit-il, en plus d’autres groupes dans de petites communautés qui offrent les mêmes services.

Michael Kincade est préoccupé par le grand nombre d’enfants desservis par ces banques alimentaires.

Dans son rapport, Banques alimentaires Canada indique que le tiers des clients sont des enfants, alors que les enfants forment 20 % de la population.

En Saskatchewan, 4 clients sur 10 étaient des enfants en mars, soit 17 747 des 44 851 personnes ayant visité une banque alimentaire au cours de cette période.

Selon Michael Kincade, toutes les banques alimentaires de la Saskatchewan constatent une augmentation des besoins, et toutes ont du mal à maintenir leurs tablettes suffisamment garnies.

La nourriture qui coûte plus cher et l’aide sociale insuffisante viennent expliquer les difficultés des gens à boucler leur budget, dit-il.

À Regina, la banque alimentaire constate aussi que plus de clients franchissent ses portes. On distribue 3000 livres de nourriture par jour et on nourrit 12 000 personnes chaque mois , illustre le vice-président de la banque alimentaire de Regina, David Froh.

La banque alimentaire de Regina, en Saskatchewan nourrit 12 000 personnes chaque mois, selon son vice-président David Froh. Photo : Radio-Canada / Richard Agecoutay

Il précise que 41 % des clients sont des enfants. Plus de 10 % sont des aînés et 53 % sont des femmes.

Dans la Ville des Vents, le Saskatoon Food Bank & Learning Centre ressent aussi les effets de l’inflation. L’organisme a eu plus de 20 000 visites au mois d’août, comparé à 13 000 en août 2021.

À Prince Albert, le nombre de clients de la banque alimentaire a augmenté d’environ 12 % depuis la pandémie, selon l’organisme.

À Moose Jaw, Doni Gauthier, 59 ans, est un client régulier de la banque alimentaire locale. Une fois qu’il a payé son loyer et ses frais fixes, il dispose d’environ 200 $ par mois pour ses autres dépenses, ce qui comprend la nourriture.

Il constate, lui aussi, que la banque alimentaire est plus en demande que jamais.

Il dit qu’il s'est souvent senti gêné de devoir recourir à une aide alimentaire, mais plus maintenant. Maintenant je n’ai plus le choix, dit-il, et malheureusement, je ne suis pas riche.

Doni Gauthier recommande à ceux et celles qui en ont besoin de se rendre dans une banque alimentaire. N’ayez pas peur d’y aller, dit-il. On ne vous jugera pas.

Avec les informations de Theresa Kliem