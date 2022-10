Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario prêts à faire la grève dès vendredi

Un porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) indique que les travailleurs de l’éducation qu’il représente vont cesser de travailler si une entente n’est pas obtenue avant vendredi.

Le SCFP représente 55 000 employés, incluant des assistants pédagogiques, des éducateurs à la petite enfance et du personnel d’entretien ménager.

Deux conseils scolaires ontariens ont dit qu’ils devraient fermer des écoles si ces employés entament une grève générale.

Les négociations salariales dans une impasse

Les négociations sur le salaire et les conditions de travail des travailleurs de soutien du milieu de l’éducation doivent reprendre mardi.

Les dernières sessions de médiation avaient abouti à une impasse sur la question salariale.

Le syndicat demande une augmentation annuelle de 11,7 % pour ses membres, dont le salaire moyen est actuellement inférieur à 40 000 $.

Le gouvernement offre une augmentation annuelle de 2 % aux employés qui gagnent moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour les autres.

Le SCFP avait averti qu’il serait prêt à débrayer en novembre il y a deux semaines. Le préavis émis dimanche lui permet de le faire dès vendredi.

Dans une déclaration par courriel, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a indiqué qu’il n’abandonnerait pas sa quête pour une entente qui protégera l’apprentissage en classe .

Il a cependant répété que les demandes du syndicat équivaudraient à une hausse salariale de 50 % au total, ce qu’il estime absolument irréaliste.

Si le SCFP va de l’avant avec une grève et des perturbations [des services scolaires], nous allons agir pour garder les élèves en classe afin qu’ils puissent continuer à rattraper leurs retards , affirme Stephen Lecce.

Le conseil scolaire de Kawartha Pine Ridge et le conseil scolaire catholique de Peterborough Victoria Northumberland et Clarington ont déclaré la semaine dernière qu’ils ne pourraient pas assurer la sécurité de leurs élèves et de leur personnel si le SCFP entamait une grève générale.

D’après les informations de la Presse canadienne