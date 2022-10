L’accès à l’antiviral Paxlovid, plus difficile en C.-B. qu’ailleurs, selon une docteure

Une médecin de famille de la Colombie-Britannique aimerait pouvoir prescrire davantage de Paxlovid, un antiviral prescrit contre la COVID-19, et désapprouve les critères d'éligibilité restreints de la province.

Dre Susan Kuo, médecin à Richmond, souhaiterait que la province modifie les conditions pour accéder au Paxlovid, qui réduit la gravité de la COVID-19 pour les personnes les plus à risque. Dre Susan Kuo dit se sentir restreinte dans ses fonctions en tant que médecin de famille.

En Colombie-Britannique, ce traitement peut être prescrit par un médecin de famille, une infirmière-praticienne ou un médecin spécialiste, et est accessible dans l’une des pharmacies qui le proposent.

L'antiviral n'est pas largement disponible pour les moins de 50 ans, sauf si la personne est immunodéprimée ou cliniquement extrêmement vulnérable. Si vous regardez à travers le pays, nous sommes en fait les plus restrictifs concernant qui peut obtenir le Paxlovid , regrette Dre Susan Kuo.

Des recherches ont montré que le Paxlovid, qui doit être pris dans les cinq jours suivant le début de l'infection, est efficace pour prévenir les hospitalisations et les décès, même contre les nouveaux variants d'Omicron.

Dre Susan Kuo juge que les critères exigeant qu'une personne entièrement vaccinée ait trois conditions ou plus, ainsi qu'un manque d'éducation sur le Paxlovid, ont conduit à une faible utilisation du médicament dans la province.

Seulement 10 % du stock a été prescrit

Des données obtenues par CBC le mois dernier montrent que la province a autorisé 12 000 doses sur les 73 533 disponibles, soit un taux de 10,6 %, en date du 22 septembre.

Lyne Filiatrault, urgentologue à la retraite à l'Hôpital général de Vancouver et membre de Protect Our Province BC, parle d’obstacles à l’accès aux outils pour atténuer la COVID-19 de la part de la province, et ce, tout au long de la pandémie, que ce soit les tests rapides qui ont mis du temps à arriver dans la province ou les vaccins qui nécessitent une invitation pour obtenir un rendez-vous.

Étant donné que notre capacité hospitalière est si mauvaise, nous devrions examiner tout ce que nous pouvons faire pour limiter le besoin d'hospitalisations. [...] Nous devrions chercher à limiter les infections graves.

Lyne Filiatrault note également qu’avec près d’un million de Britanno-Colombiens sans médecin de famille, certaines ordonnances pourraient arriver trop tard pour que le Paxlovid soit efficace. La province conseille à cette partie de la population d’utiliser Service BC pour obtenir une ordonnance dans ce cas-là.

Pas de problème d'accès, selon la province

Dans une déclaration, le ministère de la Santé assure n'avoir pas connaissance de problèmes d’accès au Paxlovid. De son côté, la médecin-hygiéniste en chef, Bonnie Henry, explique que seulement environ 50 % des personnes tentant d'accéder au Paxlovid l'obtiennent, et cela est largement dû au fait que l’antiviral peut interagir négativement avec d'autres médicaments, tels que ceux utilisés pour des maladies rénales.

Les docteures Susan Kuo et Lyne Filiatrault s’accordent à dire que les critères d'éligibilité devraient être abaissés en Colombie-Britannique. Une autre solution serait d’autoriser les pharmaciens à prescrire ce médicament, mais le ministère de la Santé dit que cela n'est pas d’actualité. La Dre Susan Kuo avertit que si les pharmaciens ne connaissent pas les antécédents médicaux d'un patient, cela pourrait entraîner une interaction médicamenteuse mortelle.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni