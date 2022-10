Basketball : les équipes du Kodiak d’Amos lancent leur saison en ligue provinciale

Après deux saisons marquées par la pandémie, l’ambiance était de retour au gymnase de l'école secondaire d'Amos pour les matchs d’ouverture du Kodiak, samedi.

Il y a plus de monde dans les gymnases. Les gens sont contents de se rassembler, contents d'avoir des événements. Une chose qu’on sent, c’est qu’il y a beaucoup plus de monde qui sont là à supporter, à venir voir les matchs, et c’est quelque chose de vraiment le fun. Et on sent un peu plus que c’est un privilège, une belle opportunité de pouvoir jouer au basket quand on se l’est fait enlever, les jeunes en profitent un peu plus , constate Christian Deshaies, entraîneur-cadre du programme de basketball Kodiak.

L'équipe juvénile féminine du Kodiak, avec les entraîneurs Christian Deshaies et Cassandre Néron. Photo : Gracieuseté, Amélie Gélinas

Ce dernier dirige aussi l’équipe juvénile féminine, qui demeurera au sein de la division 1, le plus fort calibre scolaire provincial. Sa formation ne compte que sur le retour de trois vétérans, mais ce retour en division 1 s’effectue dans une vision sur deux ans.

C’est vraiment une année de transition, parce que la ligue D1 sera plus forte que l’an passé. Donc, ça va être un gros défi, c’est sûr, mais nos filles de secondaire IV, on a un très beau bassin. Ce sont des filles qui sont compétitives, qui vont accepter le défi et qui vont en profiter au maximum. Donc, on espère que l’an prochain, avec beaucoup de secondaires V matures, on aura une équipe avec laquelle on va vouloir performer. Ensuite de ça, on va réévaluer si on reste en division 1 ou pas, du côté féminin , explique Christian Deshaies, dont l’équipe a remporté son match d’ouverture 58-55 contre l’école secondaire De Mortagne à Boucherville.

Des titres plus accessibles

Cette année, des modifications à la ligue provinciale devraient permettre à toutes les équipes du Kodiak d’être plus compétitives, avec la création d’une division 2. C’est dans celle-ci qu'évolueront le Kodiak juvénile masculin ainsi que les équipes cadettes féminine et masculine. En plus d’offrir un calibre intermédiaire, cette division aura son championnat provincial, un titre devenu presque inaccessible en division 1.

C’était rendu pratiquement impossible avec les gros bassins de Montréal et de Québec, reconnaît François Pomerleau, entraîneur du juvénile masculin. Donc oui, maintenant, ça va être possible et lorsqu’on va aller au provincial, ce sera ça l’objectif. Mais pour l’instant, l’objectif ultime du côté de la progression à court et moyen terme, c’est vraiment de compétitionner à l’intérieur de la ligue et de gagner le plus de matchs possible.

L'équipe juvénile masculine du Kodiak d'Amos, avec les entraîneurs Émile Asselin et François Pomerleau. Photo : Gracieuseté, Maxence Banville

Pour y parvenir, son équipe qui jouit d’une belle profondeur et d’une bonne grandeur devra prendre un maximum d’expérience de matchs, alors que plusieurs joueurs ont été privés de leur saison cadette en 2020-2021 en raison de la pandémie.

Je dirais qu’on manque beaucoup d’expérience, mais c’est une équipe qui se bat bien. C’est au niveau de la prise de décision qu’il va falloir s’améliorer et plus tu joues de matchs, plus tu prends de meilleures décisions , explique-t-il.

Le Kodiak juvénile masculin a perdu son match d’ouverture du 23 octobre par la marque de 88-49 contre la Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe. Il a toutefois remporté le tournoi juvénile de l’Académie Saint-Louis, à Québec, avant la saison.

De jeunes cadets

Antoine Sigouin, entraîneur du cadet masculin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Du côté cadet masculin, l’entraîneur Antoine Sigouin doit composer avec une jeune équipe, tout comme son homologue en juvénile féminin.

C’est assez rare qu’on a la moitié de l’équipe qui vient du secondaire II. C’est une année d’apprentissage, d’expérience et de nouveauté. On va être capable de mettre pas mal de temps sur l’éthique de travail, beaucoup plus que d’entrer dans la stratégie très tôt. Mais ce qui va nous donner un avantage l’an prochain, c’est qu’on va avoir beaucoup de vétérans. Donc, c’est une préparation sur deux ans , souligne-t-il.

Antoine Sigouin croit que de passer dans la nouvelle division 2 offrira plus de motivation à sa jeune équipe.

Ça va nous donner des matchs de qualité toutes les fins de semaine. C’est sûr qu’il y a des fins de semaine l’an passé où on affrontait des gros programmes et on se disait que c’était des bons défis, qu’on pouvait travailler autre chose, mais là, ça devient intéressant pour les jeunes d’être capables de travailler et d’aspirer à un championnat aussi à la fin de la saison , affirme celui dont l’équipe s’est inclinée 88-71 samedi contre l’école secondaire du Triolet de Sherbrooke.

Un avantage pour les cadettes

Marie-Ève Noël dirige l'équipe cadette féminine du Kodiak. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Marie-Ève Noël, qui dirige le cadet féminin, entrevoit aussi d’un bon œil cette nouvelle division 2.

On sait plus ou moins à quoi s’attendre par rapport aux autres équipes. On ne les connaît pas beaucoup, mais dans notre cas, c'est un peu un avantage. La division 1 est rendue vraiment forte. On n’a pas un gros bassin de population ici à Amos. Ça va peut-être nous permettre d’être un peu plus compétitifs sur la scène provinciale , croit-elle.

Elle y voit aussi un avantage pour ses joueuses, avec qui elle peut fixer des objectifs atteignables. Ceux-ci ne sont toutefois pas encore fixés, puisqu’aucun match n’avait encore été joué en division 2 avant le week-end.

On a une équipe quand même jeune, on y va petit à petit, on va s’ajuster en fonction de nos prochains matchs, voir comment ça se passe , confie-t-elle.

Les cadettes ont perdu leur match d’ouverture 52-40, également contre le Triolet, samedi.