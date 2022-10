La Maison Colombe-Veilleux ferme ses portes temporairement

On a étiré l’élastique le plus qu’on pouvait avec le personnel qu’on avait en place. On a dû se résigner, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on le fait, mais c’est pour mieux repartir dans quelques semaines , a mentionné, en entretien téléphonique, la directrice générale de l’établissement, Gisèle Larouche.

Deux infirmières sont absentes temporairement actuellement. Mais même si elles reviennent, la direction cherche deux infirmières auxiliaires supplémentaires, une à temps plein et l’autre pour un 24 à 32 heures par semaine.

Ce n’est pas la première fois que l’établissement prend cette décision en raison du manque de personnel. Déjà en 2021, la maison avait dû fermer pour les mêmes raisons.

On a réussi à ouvrir presque 11 mois sans coupure. La résidence avait rouvert en décembre 2021 après six mois de fermeture , rappelle Mme Larouche. Elle est persuadée que la fermeture temporaire sera plus courte cette fois-ci, car c’est une question de circonstances.

La Maison Colombe-Veilleux se consacre aux soins aux personnes en fin de vie. Photo : Radio-Canada

L’équipe complète de la Maison Colombe-Veilleux est normalement formée de huit personnes. Des retraités travaillent au sein de l’établissement. J’ai des retraités dans mon personnel qui sont venus nous prêter main forte, mais ils font du temps plein. On veut les garder mais dans des conditions optimales pour eux.