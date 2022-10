Dans quelques jours, cela fera 100 ans qu’un feu a ravagé l’ancien Collège de Saint-Boniface dans lequel 10 personnes sont mortes. La partie restante de l’édifice a ensuite abrité CKSB, la radio de Radio-Canada au Manitoba. Si, de nos jours, le bâtiment n’est plus vraiment utilisé, les choses paranormales qui s’y sont passées continuent de hanter la mémoire de certains employés qui y ont travaillé.

À première vue, l'immeuble du 607 rue Langevin à Winnipeg n’a rien d’exceptionnel. Il comporte cependant quelques bizarreries architecturales, liées au fait qu’il est composé en partie de ce qu’il reste du Collège de Saint-Boniface, qui a brûlé dans la nuit du 25 novembre 1922.

Des poutres noircies et des escaliers menant nulle part contribuent au fait qu’une ambiance étrange se dégage du lieu.

Une poutre noircie est l'un des derniers témoins de l'incendie qui a ravagé l'ancien Collège de Saint-Boniface le 25 novembre 1922. Cette poutre est visible dans l'ancien bâtiment de CKSB, dans Saint-Boniface, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Il y avait des bruits et il était impossible de dire d’où ils provenaient , se souvient Diane Boyd, l’archiviste de Radio-Canada qui travaillait au sous-sol. C’était comme des bruits de tuyaux, mais il n’y en avait aucun qui passait là où je me trouvais , poursuit-elle.

L'ancien bâtiment de CKSB est composé en partie des restes du Collège de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Martine Bordeleau, qui a travaillé la nuit pendant quelques semaines pour lire les bulletins de nouvelles à la radio, a elle aussi entendu des bruits comme des tuyaux qu’on cogne . C’était probablement des bruits habituels dans une vieille bâtisse, dit-elle, plus sceptique. Mais j'aime à croire que les fantômes des victimes de l'incendie du Collège étaient encore autour à nous hanter .

Un cadre qui s’envole

À écouter les témoignages de ceux qui y ont travaillé, le sous-sol était l’espace le plus hanté. C’est là, par exemple, que Carole Desmarais-Guzzardi a vécu la chose la plus terrifiante qui lui soit arrivée.

Un jour, alors qu’elle se rendait dans un bureau situé dans cette partie du bâtiment et qu’elle était absolument seule au sous-sol, un cadre s’est envolé et s’est fracassé par terre. Le cadre était posé entre un gros tourne-disque et le mur. Après être sortie de ce bureau pour aller déposer quelque chose dans une pièce à côté, j’ai entendu un gros bruit , commence-t-elle.

L'escalier menant au sous-sol de l'ancien bâtiment de CKSB, où plusieurs phénomènes inexpliqués se seraient produits. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Je suis retournée dans le bureau et le cadre était par terre, cassé. C’est comme s’il avait sauté par-dessus le tourne-disque. Je me suis demandé si c’était moi qui aurait pu le faire tomber, mais c’est impossible : il n’a pas pu tomber par accident, il était vraiment coincé entre le tourne-disque et le mur , raconte celle qui, aujourd’hui encore, n’a aucune explication plausible pour expliquer ce phénomène.

Sensations de présence

Plusieurs autres employés rapportent avoir senti une présence, à commencer par Christine Lamontagne. Elle travaillait, à l’époque, pour l’émission du matin et après celle-ci, elle allait se coucher au sous-sol pour se reposer. Il y avait toujours quelqu’un avec moi, une présence, se souvient-elle. Je ne le voyais pas, mais je le sentais. Il faisait des va-et-vient et je sentais l’air changer toutes les 10 secondes environ.

Plus tard, elle s’est mise à entendre la présence marcher . L’aire ouverte où je me trouvais était sous aucune salle de passage. Il n’y avait personne qui marchait au-dessus, je le savais , affirme-t-elle.

Christian Riou, l’un de nos collègues les plus sceptiques, rapporte lui aussi avoir senti une présence assez forte pour être convaincu qu’un autre employé se trouvait avec lui, alors qu’il était dans le sauna , une pièce sombre, avec beaucoup de bois et un peu glauque.

Je dînais dans cette salle qui était la salle pour manger. J’étais seul et j’ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné, je m’attendais à voir quelqu’un ou que quelqu’un entre dans la salle, mais il n’y avait personne.

Il s’est alors mis à faire le tour des bureaux aux alentours pour voir s’il y avait un autre employé. Je n’ai vu personne. J’étais seul.

Le fameux sauna dans lequel Christian Riou a senti une présence mais n'a vu personne. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Aujourd’hui, seuls quelques techniciens vont encore dans ce bâtiment. Même si aucun d’entre eux ne rapporte d’histoires étranges, ils ne s’y sentent pas tous sereins : l’un d’eux, qui suivait notre photographe Gavin Boutroy pour cet article, lui a avoué qu'il s'est déjà senti mal à l'aise dans l'ancien sous-sol.