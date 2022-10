Des artistes se réuniront à Ottawa, faute d’espace pour les arts de la scène au Nunavut

L’organisme Qaggiavuut organise début novembre son sommet annuel réunissant des artistes du Nord à Ottawa, faute d'espace pour les arts de la scène au Nunavut et à cause des coûts élevés au territoire.

Plus tôt ce mois-ci, Qaggiavuut, un groupe qui milite depuis des années pour la création d'espaces pour les artistes du spectacle du Nunavut, a annoncé dans un communiqué que son sommet se tiendra du 3 au 7 novembre, à Ottawa plutôt qu’au Nunavut. Celui-ci réunit des musiciens, des acteurs, des danseurs, des conteurs et d'autres artistes inuit et du Nord pour parler de leur travail.

La directrice générale de l’organisme, Looee Arreak, est claire : À Ottawa, on a plus de soutien . Selon elle, outre le manque d'espace au territoire, les coûts au Nunavut sont trop élevés pour accueillir le sommet.

« Quand on loue un hôtel, on doit mettre des gens dans un hôtel et embaucher des personnes pour faire fonctionner le son et l'éclairage [...] et cela dépasse simplement le budget que nous avons. » — Une citation de Looee Arreak, directrice générale, Qaggiavuut

Looee Arreak explique qu’organiser le sommet à Ottawa permet aux organisateurs de se concentrer sur le sommet en lui-même plutôt que sur la logistique. Cette année, des artistes d'Iqaluit, de Pond Inlet, de Cambridge Bay et de la Nouvelle-Zélande doivent se produire, selon le communiqué.

La directrice précise que le thème de l'événement est la revitalisation des langues inuit à travers les arts de la scène, et espère que cela encouragera des personnes à mener ou continuer des projets dans ce domaine.

Des artistes de la Nouvelle-Zélande

Certaines des représentations comprendront une nouvelle production théâtrale d'artistes d'Iqaluit qui est basée sur la légende de Sedna. On présentera cela à Ottawa, puis on le présentera à Iqaluit par la suite , précise Looee Arreak.

Il y aura aussi des représentations du groupe de théâtre Tununiq Arsarniit de Pond Inlet, que le Qaggiavuut décrit comme le plus ancien groupe de théâtre inuit au Canada , et également des danseurs maoris de la Nouvelle-Zélande.

« En Nouvelle-Zélande, ils ont vraiment repris leur culture et leur langue, à tel point qu'ils font le haka à l'école pour les enfants. [...] Ils vont parler de la façon dont ils font [les choses] en Nouvelle-Zélande, et nous espérons que cela nous incitera à prendre d'autres mesures pour [apprendre] d'eux et poursuivre quelque chose ici au Nunavut. » — Une citation de Looee Arreak, directrice générale, Qaggiavuut

Le sommet aura lieu au Centre SAW à Ottawa.

Avec les informations de Toby Otak