Début des travaux du pont-tunnel : quelles options sont offertes dès lundi matin?

C’est lundi que s'amorce l'immense chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entraînant la fermeture de trois des six voies de l’axe routier à la circulation. Voici les options offertes aux Montréalais et aux résidents de la Rive-Sud dès lundi matin pour éviter un trafic monstre.

Deux des trois voies du pont-tunnel seront réservées à la circulation en direction nord, tandis que l'autre voie permettra de se rendre sur la Rive-Sud.

Ces travaux, qui doivent s'échelonner sur une période de trois ans, posent d' énormes défis de mobilité , reconnaît la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbeault.

Dans ce contexte, le recours à l’auto est une solution qu’il ne faut plus envisager , a-t-elle déclaré sur les ondes de D’abord l’Info.

Devant l’absence de solution miraculeuse , la ministre a rappelé que plusieurs solutions de rechange ont été mises en place pour limiter la congestion.

Voici un portrait des mesures d'atténuation s’offrant aux automobilistes et autres usagers de la route (pour les détails complets, consultez le site du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) ).

Navettes et stationnements incitatifs

Cinq navettes gratuites ont été mises en place pour traverser le pont-tunnel à partir des stationnements incitatifs de Boucherville, Beloeil et Sainte-Julie (cinq stationnements totalisant 2400 places au total).

La ligne 520 et la ligne 521 du transporteur exo circuleront sur l’axe de l'autoroute 20. Elles partiront de Beloeil et feront des arrêts à Sainte-Julie et à Boucherville avant de terminer leur parcours à la station de métro Radisson, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La ligne 532, aussi gérée par exo, traversera le pont-tunnel à partir de Varennes jusqu’à la station Radisson, le long de l’autoroute 132.

Le stationnement incitatif de Mortagne, à Boucherville Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

Les lignes 61 et 461, qui relèvent toutes deux du Réseau de transport de Longueuil (RTL), effectueront le lien entre Boucherville et la station Radisson.

Ces navettes seront offertes gratuitement pendant toute la durée des travaux.

Titres gratuits (mesure temporaire)

Jusqu’au 27 novembre, des titres de transport gratuits seront offerts aux usagers de ces navettes qui voudront poursuivre leur trajet sur le métro montréalais.

Bonification des lignes existantes

En plus de ces navettes, des départs ont été ajoutés sur plusieurs lignes dans les secteurs de Boucherville et Longueuil (lignes RTL 22, 84, 85, 61, 161, 180), le secteur de la Vallée-du-Richelieu (lignes exo 300 et 201) ainsi que le secteur de Terrebonne (lignes exo 30 et 140).

Le service de métro sur la ligne jaune a également été bonifié. Un train supplémentaire effectuera la liaison entre Montréal et Longueuil en tout temps entre 6 h 30 et 22 h 30.

Voies réservées au covoiturage, aux autobus et aux taxis

Les voitures avec trois passagers et plus pourront emprunter la voie réservée aux autobus et aux taxis sur l’autoroute 20 en direction de Montréal, entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie, et la route 132, à Boucherville.

Les autobus pourront également emprunter une voie sur l’accotement de l’autoroute 20, en direction de Montréal, entre Belœil et le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie.

Autres services

La Société de transports de Montréal (STM) à mis en place un service de navette temporaire l’ouest de l’autoroute 25. La ligne 822 dessert, entre autres, les stations de métro Radisson et Langelier, le parc industriel des Futailles, l’hôpital Louis-Hippolyte-La Fontaine et la base militaire Longue-Pointe (Garnison Montréal) des Forces armées canadiennes.

D'ici l'arrivée de l'hiver, le service de navette fluviale est également une option dans l'est de Montréal.

La navette fluviale entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive est opérationnelle d'avril à novembre et pourrait demeurer en service en décembre selon les conditions météorologiques. Ce service est offert gratuitement depuis le 25 octobre.

Toutefois, la navette qui assure le lien entre le quai municipal de Boucherville et le Vieux-Port de Montréal est fermée pour la saison. Les dates de reprise du service seront confirmées ultérieurement.