Veillées à la chandelle pour les 4 enfants morts dans un incendie à Thompson

Plus de 100 personnes munies de lampes de poche se sont rassemblées à Thompson, samedi soir, pour honorer la mémoire des quatre enfants morts dans un incendie mercredi.

Des cinq enfants de Shelly Thomas, seule l’aînée, âgée de 13 ans, a réussi à échapper aux flammes qui ont ravagé la maison de deux étages.

Helen Joy Keeper, 10 ans, Leon Keeper Jr., 9 ans, Big Bear Keeper, 7 ans et Rowan Thomas, 4 ans, ont perdu la vie dans l'incendie.

Des peluche et des chandelles ont été déposés sur Queen's Bay, samedi soir, devant la maison où cette tragédie s'est produite.

Personnellement, je suis encore en train d’absorber ce qui s’est passé, d'absorber cette perte, a mentionné la tante des enfants, Terry Lynn Thomas. J’essaie de l’accepter, mais c’est encore irréel. C’est une si grande perte et j’ai de la peine pour ma sœur, dont jer ressens la douleur.

La solitude est simplement terrible , ajoute-t-elle.

Le député de Thompson, Eric Redhead, et la nouvelle mairesse, Colleen Smook, étaient tous deux sur place pour offrir leurs condoléances à la famille.

Shelly Thomas, la mère des enfants, est originaire de la Nation crie Pimicikamak. Shirley Robinson, une conseillère de bande dans cette Nation, est aussi la cousine de Mme Thomas. Elle a souligné le pouvoir guérisseur de ce rassemblement.

Ce rassemblement communautaire est un réconfort pour la famille, ça les touche beaucoup , a-t-elle déclaré, en précisant que des gens sont venus de nombreux endroits, de plusieurs nations et communautés, pour prendre part à cette soirée.

C’est incroyable, l’amour que nous avons ressenti ce soir , a-t-elle ajouté, alors que toutes ces personnes sont venues honorer nos petits anges qui sont partis avant nous .

Vendredi, Colleen Smook s'est exprimée au sujet de ce drame et de son impact sur la communauté.

Cela touche l’ensemble du Nord, a alors déclaré la mairesse nouvellement élue. Comme les deux parents sont originaires de régions éloignées, ça vient nous rassembler, ça touche un plus grand nombre de personnes et ceux qui auront besoin d’appuis au fil du temps sont plus nombreux.

Une veillée à Winnipeg

À Winnipeg, près de 50 personnes se sont rassemblées au cercle Oodena, à La Fourche, pour soutenir la famille endeuillée.

Il y a beaucoup de douleur dans ma communauté , a déclaré le chef de la Nation crie Pimicikamak, David Monias, qui était sur place.

La mère est en pleurs, vous savez, elle est triste et seule. Elle a tenté de sauver ses enfants. Elle s’est brûlé le visage et les mains. Je ne peux même pas imaginer comment elle se sent en ce moment.

Des fonds ont été amassés à la veillée de Winnipeg pour contribuer à payer le voyage d’une sœur de Shelly Thomas, qui souhaite se rendre à Thompson pour aider la famille à traverser cette période de deuil.

