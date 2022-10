Un projet de parc solaire à Shediac en voie d’achèvement

Énergie NB vise la fin des travaux de son parc de panneaux solaires à Shediac, au Nouveau-Brunswick, avant la fin de l’année. Le parc solaire produira 1,63 mégawatt d’électricité et sera le plus grand de la province.

Nous prévoyons qu’il sera opérationnel d’ici quelques semaines, probablement vers la fin du mois de novembre , affirme le directeur de l’initiative du Réseau intelligent de l’Atlantique d’Énergie NB, Brent Staeben.

Le parc solaire sera directement connecté à deux bâtiments de la ville : le Centre multifonctionnel de Shediac ainsi que le Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Ils deviendront alors les deux premiers édifices commerciaux de la province à zéro émission.

Un projet de grande envergure

Le parc solaire fait partie d’un projet de réseau intelligent qui avait été envisagé par la ville il y a déjà huit ans.

Lorsqu’une tempête de verglas a coupé l’électricité dans la ville en mars 2014, un centre d’urgence avait été ouvert à l’hôtel de Shediac pour venir en aide aux milliers de gens privés de courant. C’est à ce moment que l’idée d’un projet de réseau intelligent a vu le jour.

Le Projet de communauté énergétique intelligente de Shediac a finalement été mis sur pied en 2019 en partenariat avec Énergie NB, Siemens Canada et le Conseil national de recherches du Canada.

Il a pour but d’augmenter le niveau d’énergie solaire dans la municipalité.

Des clients d'Énergie NB de Shediac ont été sélectionnés pour transformer leur résidence en habitation verte. Photo : iStock

Parmi les initiatives mises de l’avant lors des dernières années, des compteurs intelligents ont par exemple été installés à Shediac, permettant à la compagnie d’électricité de mieux évaluer les habitudes de consommation énergétique dans la ville.

Il est important d’aider les gens à comprendre les façons les plus efficaces de consommation d’électricité, dit Brent Staeben.

Ces données, ajoute-t-il, serviront aussi à assurer la stabilité du réseau intelligent.

Nous voulons trouver des façons d’instaurer ces nouvelles technologies et d’inciter la population à les utiliser pour que les gens puissent économiser sur leur facture d’électricité, sans avoir à sacrifier leur confort , dit-il

Par ailleurs, plus de 400 propriétaires de Shediac installeront et mettront à l’essai des technologies énergétiques dans le cadre du Projet de communauté énergétique intelligente de Shediac.

Une initiative acclamée

La ville de Shediac gagne de plus en plus de notoriété dans ses démarches pour devenir une ville verte et intelligente.

Il y a deux semaines, la ville a obtenu le prix Jean-Jacques Roy de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pour l’excellence en innovation municipale.

Le maire de Shediac Roger Caissie, lors de la remise du prix Jean-Jacques Roy pendant le congrès de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le 15 octobre 2022. Photo : Facebook / Association francophone des municipalités du N.-B.

Ce type d’innovation est devenu plus urgent depuis que des tempêtes comme Dorian — et plus récemment Fiona — ont plongé notre région dans le noir , a récemment écrit le maire de Shediac Roger Caissie dans une publication Facebook.

Comme le changement climatique touche de plus en plus les communautés côtières, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour diversifier nos modes de production d’électricité , a-t-il ajouté.

Le Projet de communauté énergétique intelligente de Shediac devait initialement prendre fin en mars 2023, mais les délais liés à la pandémie ont retardé les travaux.

Brent Staeben croit que le tout sera bouclé avant la fin de l’année 2023.