Urgences : plaidoyer pour élargir la cellule de crise à l’ensemble du Québec

À titre d'exemple, l'Hôtel-Dieu de Lévis, en Chaudière-Appalaches, affichait un taux d'occupation de 130 %, dimanche.

C'est sous-estimé, la situation dans l'ensemble des régions Québec , laisse tomber le porte-parole à la santé du Parti québécois, Joël Arseneau. La crise à Montréal est extrême, mais ailleurs aussi on subit les contre-coups de la pénurie de main-d'œuvre, du manque de lits et de la désorganisation du système. C'est le cas dans la Capitale-Nationale, notamment.

Il demande également au gouvernement d'ajouter des acteurs du terrain , comme du personnel infirmer, dans cette cellule de crise. C'est une autre faille de la cellule : on ne met pas à contribution les gens qui vivent la réalité sur le terrain.

« C'est simplement les gestionnaires qui sont aux prises avec cette situation depuis cette année et qui, visiblement, n'ont pas les solutions parce qu'ils sont éloignés de la réalité vécue sur le terrain. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole en santé, Parti québécois

Joël Arseneau en point de presse Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Priorité Montréal

Par courriel, le cabinet du ministre Dubé répond que la situation à Montréal nécessite de grands moyens. Toutefois, ceux-ci pourraient être élargis à l'ensemble de la province.

« Actuellement, c’est dans le Grand Montréal que la situation est la plus critique, c’est donc sur cet endroit qu’on se concentre. Par contre, une fois qu’on aura trouvé des solutions, on voudra évidemment qu’elles puissent s’appliquer dans toutes les régions. » — Une citation de Antoine de la Durantaye, cabinet du ministre de la Santé

Le principe est le même partout : on doit diminuer le volume qui entre dans nos urgences, tout en augmentant la capacité en recrutant plus de personnel , ajoute le cabinet.

Première conférence de presse depuis les élections pour le ministre de la Santé, Christian Dubé (au centre), le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant (à gauche), ainsi que Sonia Belanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés (à droite) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Revoir le modèle des urgences

Les solutions sont pourtant connues en région, et les problèmes aussi, déplore la Dre Marie-Claire Baby, médecin à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La situation n'est pas rose non plus à Québec et en Chaudière-Appalaches. Elle est stable dans la mesure où ça fait des mois que l'urgence déborde, que les infirmières restent en TSO, qu'on a de la difficulté à traiter nos patients.

Selon elle, le nombre de lits à l'urgence de son hôpital n'a que peu augmenté depuis 20 ans. Elle critique une gestion à courte vue de la part des gouvernements successifs. Il y a 15 ans, on aurait dû se mettre en mode séduction pour recruter des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. Maintenant, on dépeint ça tellement noir que ça va être difficile d'intéresser des gens.

Le gouvernement a aussi un travail de communication à faire concernant l'utilisation des urgences, qui sont trop souvent perçues comme le seul contact avec les travailleurs de la santé. Il faut éduquer les gens [pour leur expliquer s'ils doivent ou non] se présenter aux urgences et [pour leur montrer comment] traiter des problèmes de santé courants. Si tu as un rhume, tu n'as pas à te présenter à l'urgence , illustre-t-elle.

Le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé n'avait pas encore répondu à nos demandes d'entrevue au moment de la rédaction de ces lignes.