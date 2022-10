Liam Hemsworth reprendra l’épée d’Henry Cavill dans The Witcher

Les fans pourront voir Henry Cavill une dernière fois dans la troisième saison de la série, qui sera diffusée cet été.

Mon voyage en tant que Geralt de Rivia a été rempli de monstres et d'aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison quatre , a écrit l'acteur sur Instagram samedi.

« Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec le respect du temps passé à incarner Geralt, et avec l'enthousiasme de voir comment Liam va s'approprier cet homme des plus fascinants et nuancés. » — Une citation de Henry Cavill

Liam Helmsworth, qui a notamment joué dans Hunger Games, a répondu à son confrère avec un message rempli d'éloges. Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu'il me passe les rênes et qu'il me permette de reprendre les lames du loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure.

Il y a quelques jours, Henry Cavill a annoncé qu'il enfilera à nouveau le costume de Superman, le rôle qui l'a révélé en 2013, pour un prochain film mettant en scène le superhéros. Lequel? Le mystère demeure entier.