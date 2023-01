« Tellement cool », un homme filme une meute de loups aux T.N.-O.

Aux Territoires du Nord-Ouest, un habitant de Fort Simpson, Morgan Watsyk, admet que sa vue est assez mauvaise, c’est pourquoi lorsqu’il a aperçu des formes sombres sur la route, plus tôt ce mois-ci, il a d’abord pensé à des chèvres de montagne, qui se sont avérées être des loups.

Parce que je me rapprochais de Wrigley, n'est-ce pas? On se rapproche des montagnes , se remémore-t-il. Mais je me disais aussi qu'il ne devrait pas y avoir de troupeau de chèvres de montagne dans cette région.

Morgan Watsyk décide d'en avoir le cœur net en utilisant la caméra de son téléphone, et commence à filmer. On l’entend alors s’exclamer : C’est une meute de loups? [Wow], c’est une meute de loups! Wow, c’est tellement cool!

Les ombres sur la route étaient effectivement des loups, au moins onze, répartis sur la largeur de la route isolée et enneigée. Ils semblent même remarquer le véhicule du Ténois et commencent à courir à la fin de la vidéo.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

« J'étais vraiment très étonné de voir 11 loups à la fois. Quelqu'un devait veiller sur moi ce jour-là! » — Une citation de Morgan Watsyk

Morgan Watsyk a vécu dans le Nord pendant la majeure partie de sa vie et il y a vu de nombreux animaux : des ours, des renards, des coyotes. Il n'avait néanmoins jamais vu de loup dans la nature, encore moins une meute entière.

Le Ténois a ensuite posté sa vidéo sur Facebook et elle a rapidement eu des milliers de vues. Un biologiste de la faune au gouvernement territorial, Dean Cluff, a vu la vidéo et partage l'enthousiasme de Morgan Watsyk.

« Il a dit que c'était tellement cool, et je pense que ça l'est. [...] C'est une observation impressionnante, à moins de voler et de la voir depuis les airs, vous savez, vous ne voyez souvent pas une meute entière. » — Une citation de Dean Cluff, biologiste de la faune au gouvernement territorial

Même le biologiste n’a réussi à voir une meute que depuis les airs. Au sol, ces animaux insaisissables sont plus souvent aperçus seuls ou à deux, voire pas du tout.

Dean Cluff explique que la taille de la meute observée par Morgan Watsyk est assez typique pour les loups de cette région. Selon lui, ce sont probablement des loups qui chassent des orignaux. Au fur et à mesure de l'hiver, certains d’entre eux commenceront à former des couples avant la saison de reproduction en mars.

Le biologiste précise qu’il est juste un peu plus risqué de rencontrer une meute qu'un loup isolé. La dernière chose à faire est de se retourner et de courir, explique-t-il, car les loups peuvent alors prendre les êtres humains pour des proies.

Morgan Watsyk admet avoir été tenté de sauter du camion et de caresser l’un d'eux , mais le bon sens l’a emporté sur l'attrait opéré par cette bande de loups. J'aime avoir [tous] mes doigts à la fin de la journée , plaisante-t-il.

Avec les informations de Lawrence Nayally