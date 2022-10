Un café-boutique sera aménagé dans la maison Darveau de Nédélec

La MRC de Témiscamingue vient d'octroyer 30 000 $ au Comité de valorisation et de développement de Nédélec pour aménager un café-boutique dans le bâtiment centenaire.

La maison qui a été construite en 1925 a été rachetée par la municipalité au printemps passé pour la somme de 119 500 dollars afin de la mettre en valeur.

Selon la mairesse Lyne Ash, le comité travaille actuellement à redonner vie à l'endroit qui sera un lieu de rendez-vous.

Le comité de valorisation s'occupe de revitaliser le château Darveau, de le rénover et de lui donner une nouvelle vocation parce qu’on parle de la création d’un café-boutique à l’intérieur qui servirait à vendre des articles promotionnels, des produits d’artistes et pour les besoins de base. Ça sera une espèce de mini dépanneur qui pourrait servir au besoin les citoyens , explique Lyne Ash.

Dans un deuxième temps, le comité songe à aménager des chambres d'hébergement qui seront louées à des touristes ou des passants.

L'objectif du comité est de redonner vie à ce bâtiment, précise la mairesse. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a pas de dépanneur ou de café alors oui c'est une demande des citoyens. Quand on a travaillé sur notre politique familiale, ce qui était noté surtout c'est qu'on n'avait aucun point de rencontre, les gens ne peuvent pas se rencontrer nulle part, alors on souhaite offrir un lieu de rassemblement intéressant pour les citoyens et les passants , rappelle Lyne Ash.

« Le bâtiment a quand même une grande valeur historique pour Nédélec et c'est situé au centre du village. Alors c'est important pour nous de le valoriser et de l'entretenir. » — Une citation de Lyne Ash

Il est prévu d'ouvrir le café-boutique en décembre 2023.