Nouveau départ pour l’organisme Chantier Jeunesse Loisirs

Depuis la pandémie, Ian Roussel, le seul membre, tenait les rênes depuis trois ans.

En août dernier, M. Roussel a tenu une assemblée extraordinaire afin de dissoudre l'organisation. Des membres de la communauté l'ont sauvée in extremis pour continuer à offrir des activités aux enfants de la région.

L'organisme Chantier Jeunesse Loisirs, qui a été créé en 1976, offre des activités aux enfants des environs de Sept-Îles afin de stimuler leur créativité. Des cours de menuiserie, de cuisine ou encore de bricolage sont offerts.

Nouvellement élue sur le conseil d'administration, Guylaine Lejeune salue cette mobilisation qui a permis d'éviter la disparition de Chantier Jeunesse Loisirs.

Lors d'une assemblée qui devait justement servir à dissoudre le comité, nous on s'est dit : “non, non, non, on ne peut pas permettre ça!'' Alors on a refusé que ça se fasse et on s'est engagé lors de cette rencontre-là à dire : “on s'implique pour que les activités du secteur aux enfants continuent'' , explique celle qui est aussi conseillère municipale à la Ville de Sept-Îles.

L’organisme a été fondé par sœur Ginette Simard, une femme qui s’implique depuis plusieurs années à Sept-Îles. Elle est aussi l'instigatrice du centre de dépannage du parc Ferland et du jardin communautaire du Ruisseau Bois-Joli.

« Puis, c'est l'œuvre de Ginette [et ses] 40 ans de travaux, de bénévolat de la part des parents. […] On ne pouvait pas laisser tomber ça, ça avait trop d'importance. » — Une citation de Guylaine Lejeune, membre du conseil d’administration de Chantier Jeunesse Loisirs

Sœur Ginette Simard au Jardin du ruisseau Bois-Joli (archives) Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

De son côté, Christian Paquet, père d’une fille de 10 ans et nouveau membre du conseil d’administration, dit lui aussi vouloir suivre les pas de sœur Ginette. Comme elle, M. Paquet a décidé de s’engager afin d’offrir aux jeunes des façons de s’occuper.

« Tranquillement, on voyait beaucoup de vandalisme qui commençait à arriver au parc. Et à mon avis, ça venait du fait que les enfants ne sont pas assez stimulés. Ça m’a amené à vouloir m’impliquer plus là-dedans. » — Une citation de Christian Paquet, nouveau membre du conseil d’administration de Chantier Jeunesse Loisirs

À l'époque, le vandalisme a été l'un des moteurs de la mise en place de l'organisme par sœur Ginette Simard.

Des changements à prévoir

Ces nouvelles nominations s'accompagneront de changements au sein de l’organisme Chantier Jeunesse Loisirs, notamment en ce qui a trait à la fréquence des activités.

Ce ne sera pas nécessairement copié-collé avec ce qui se faisait avant parce que peut-être que c'est la quotidienne qui a fait en sorte que les gens se sont essoufflés , avance Guylaine Lejeune.

Christian Paquet est du même avis. On va échelonner ça dans le temps pour avoir plus de temps et plus de bénévoles , dit-il.

Avec les informations de Laurence Vachon