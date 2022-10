La qualité de l’air à Arvida aura peu d’impact sur la reconnaissance patrimoniale espérée

Le conseiller municipal du secteur et la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain à l’Université du Québec à Montréal travaillent conjointement pour obtenir cette reconnaissance.

Le conseiller du secteur, Carl Dufour, ne croit pas que les retombées contaminées de la vieille aluminerie du Complexe Jonquière risquent de plomber les chances d’Arvida.

« Moi, je pense qu’ils ont une vision qui est beaucoup plus grande au niveau de l’histoire, de l’importance de l’industrie en Amérique du Nord et dans le monde. Rio Tinto et tous les acteurs du milieu, on pousse tous vers la même chose. On veut que ce soit l’aluminium le plus vert au monde. Ça fait partie de l’histoire aussi. »