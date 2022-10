Manifestation silencieuse à Moncton à la mémoire d’un cycliste happé par un camion

C’est une tragédie ce qui se passe et ce n’est pas non plus une surprise. Les infrastructures à Moncton sont pitoyables et ça fait longtemps qu’on le sait , dit Jean-Michel Robichaud, qui habite à quelques kilomètres du lieu de l’accident.

Ça a engendré le décès du père qui aurait pu être moi. Tous les jours, je passe à la même intersection pour conduire ma fille à la garderie , ajoute-t-il.

Jean-Michel Robichaud et son enfant ont participé à la manifestation silencieuse, samedi. Photo : Radio-Canada

« Tous les jours, j’ai peur de mourir. » — Une citation de Jean-Michel Robichaud

Martine Parent monte aussi à vélo chaque jour pour se déplacer dans les rues de Moncton. L’accident qui s’est produit sur ce tronçon de route qu’elle utilise, l’a aussi tourneboulée.

Parce qu’une intersection comme celle-là, [c’est fait pour les] automobiles. Les trottoirs, c’est presque des décorations , dit-elle, souhaitant des plans d’urbanisme qui incluent tous les usagers de la route.

Il était important pour elle de participer à la manifestation silencieuse.

Je pense que c’est de commémorer cet accident tragique pour essayer de prendre un petit peu de place dans l’espace public, puis de dire que les vélos ont leur place aussi sur les routes, et que ça aurait pu être prévenu avec des infrastructures adéquates , lance-t-elle.

Ce qu’on sait qui est plus sécuritaire, c’est des voies pour des vélos unidirectionnels où est-ce qu’il n’y a aucune chance que les vélos se fassent happer par les voitures , ajoute Jean-Michel Robichaud.

De meilleures infrastructures réclamées

La collision mortelle qui a eu lieu à Moncton le 20 octobre n’est pas isolée ; la semaine précédente, un cycliste de 21 ans a aussi été tué après être entré en collision avec un camion de livraison commercial à Saint-Jean.

Brian Branch est l’un des organisateurs de la Coalition Transport actif Moncton, un groupe qui se rencontre depuis plusieurs mois, mais dont les récentes tragédies ont accéléré leur désir de se mobiliser. Ils souhaitent que ces tragédies ne demeurent pas vaines et qu’elles mènent à des actions concrètes à la sécurité à vélo.

On est ici pour encourager le développement de l’infrastructure et le transport actif, notamment le vélo , a-t-il dit samedi. On est encore dans une culture de la voiture. C’est difficile de changer nos habitudes, c’est difficile de changer la façon dont on a fait les choses dans les cinquante dernières années. On doit changer puis on doit changer rapidement.

Ils étaient plusieurs cyclistes, au coin de l'avenue Connaught et de la rue High, le 29 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

En plus de meilleures infrastructures, des intervenants rappellent que l’éducation routière est aussi primordiale pour aider à éviter les accidents.

Il y a les deux côtés de la médaille. Il faut faire de l’éducation aux conducteurs, mais aussi à ceux qui se déplacent à vélo , dit Brian Branch.

On partage la route, on ralentit, on fait attention. La vie de quelqu’un c’est beaucoup plus important que la vitesse à laquelle on se rend à notre point , ajoute Jean-Michel Robichaud.

La ville de Moncton confirme de son côté travailler sur l’amélioration de son réseau, tout en sensibilisant davantage les cyclistes et les conducteurs de véhicules motorisés.

Avec les renseignements de Janic Godin