Des journalistes iraniens critiquent l’arrestation de leurs collègues

Des journalistes iraniens ont dénoncé dimanche l'arrestation de plusieurs de leurs collègues par les autorités sur fond du mouvement de contestation déclenché en Iran par la mort en détention de Mahsa Amini il y a plus d'un mois.

L'Iran est secoué par des protestations depuis la mort le 16 septembre de cette jeune Kurde iranienne, décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays, prévoyant notamment le port du voile en public.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants, mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors des manifestations qualifiées généralement d' émeutes par les autorités.

Des centaines d'autres, dont des femmes, ont été arrêtées.

Le quotidien réformateur Sazandegi a annoncé dimanche que plus de 20 journalistes sont toujours en détention , notamment à Téhéran, mais aussi dans d'autres villes. Plusieurs autres ont été convoqués par les autorités, ajoute le journal.

Détenus sans audience

Selon les médias locaux, plus de 300 journalistes et photojournalistes iraniens ont signé un communiqué afin de critiquer les autorités pour avoir arrêté leurs confrères et les avoir privés de leurs droits de citoyenneté après leurs détentions .

Ils n'ont pas eu accès à leurs avocats, ont été interrogés et accusés avant de tenir une audience publique , a ajouté le texte, appelant les autorités à libérer les journalistes.

Dans une déclaration publiée dans le journal Etemad, l'Association des journalistes de Téhéran a rejeté comme illégale et en conflit avec la liberté de la presse l'approche sécuritaire envers le métier du journalisme.

L'Occident montré du doigt

L'association syndicale faisait allusion à un long rapport publié vendredi par des services de sécurité du pays sur les origines des manifestations et les interventions du régime américain dans les récentes émeutes en Iran.

Ils ont accusé des Occidentaux d'avoir organisé des cours de formation pour des Iraniens dans le but de renverser le pouvoir en Iran.

Le rapport accuse notamment deux journalistes, en les identifiant par les initiales de leurs noms, d'avoir reçu ces formations et d'avoir joué le rôle de sources primaires pour les médias étrangers .

Selon les médias locaux, le rapport faisait allusion à la journaliste Elaheh Mohammadi du quotidien Sazandegi et à la photographe Niloufar Hamedi du journal Shargh, qui avaient contribué à rendre publique l'affaire de Mahsa Amini et sont détenues depuis des semaines.