Finale de la Première ligue canadienne de soccer : la prémonition de Maxim Tissot

Quand nous les avons affrontés et que ç’a fini 0-0, j’ai dit à quelques joueurs "on vous voit en finale", et nous voici , a expliqué le natif de Gatineau en conférence de presse en vue de la rencontre.

Il connaît bien le système de jeu du club de Hamilton pour y avoir évolué pendant deux saisons. Il sait aussi que le Forge FC arrive dans la capitale fédérale avec un bagage impressionnant : quatre finales en quatre saisons dans la CPL , dont deux victoires.

C’est ce qui fait dire à l’entraîneur-chef de l’Atlético que ce sont les visiteurs à la Place TD qui portent le fardeau de favoris. Nous avons une bonne équipe et la possibilité de gagner la finale, mais la réalité est que nous jouons contre la meilleure équipe de la CPL [...] Ils ont la pression de gagner, nous avons le désir de gagner , a avancé Carlos González.

L’entraîneur-chef de l’Atlético, Carlos Gonzalez (archives) Photo : Matt Zambonin / Freestyle Photography

Son vis-à-vis s’est dépêché de refuser cette étiquette. Bobby Smyrniotis a soutenu que les deux trophées déjà remportés par le Forge FC lui permettent de bien dormir le soir. Nous venons ici pour profiter du match. Ils sont ceux qui jouent devant une foule importante qu’ils devront divertir , a-t-il averti.

De la pression? Je ne pense pas, je pense que c’est plus de la confiance qu’on a d’avoir joué ces quatre finales, des matchs en Champions League. On n’est pas vraiment stressés , a ajouté l’attaquant québécois Wooben Pacius.

Une partie, une finale

Depuis qu’il a pris les commandes du onze ottavien en février, González a instauré la mentalité de traiter chaque match comme s’il s’agissait d’une finale. Cette devise met ses joueurs en confiance à l’approche de la véritable partie de championnat.

Depuis sept ou huit matchs, ç’a tous été des duels importants, donc ç’a juste amplifier ça. Ça fait juste mieux nous préparer mentalement , a estimé Tissot, qui a remporté le titre en 2020 de la CPL avec le Forge FC.

L’athlète de 30 ans l’avoue sans détour : il disputera dimanche l'un des matchs les plus importants de sa carrière, parce qu’il le fera devant un large contingent d’amis et de membres de sa famille.

Il croit que le groupe qui forme l’Atlético a le talent et l’expérience nécessaire pour vaincre les visiteurs à la Place TD, une opinion populaire dans le vestiaire, même si les joueurs se souviennent trop bien d’une cuisante défaite de 4-0 contre le Forge FC en juillet.

Ils ont eu une bonne partie, mais je pense que c’était beaucoup nous qui avons fait les mauvaises choses pendant cette rencontre , a insisté le défenseur et capitaine Drew Beckie.

Il faut juste être patients. Ils aiment rester bas, dans un bloc compact et essayer de jouer en contre-attaque, donc je pense que de garder le ballon le plus possible, de les faire bouger et de savoir qu’éventuellement, on va avoir l’occasion de marquer, c’est la clé , a raconté Pacius, lorsque questionné sur la façon de battre les champions de la saison régulière.

Ottawa a frustré de nombreuses équipes de la CPL cette saison en raison de son style de jeu plutôt défensif, qui n’intimide pas Hamilton pour cette finale. Tu peux continuer de les laisser faire ou tu peux les forcer à jouer différemment. On va essayer de les sortir de leur zone de confort , a lancé Smyrniotis avec confiance.

Ce dernier sera privé de son capitaine, Kyle Bekker, qui a reçu un carton rouge lors de la demi-finale.