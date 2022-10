Le CÉCS fête ses 75 ans en grande pompe

Environ 200 personnes étaient conviées à cette célébration du parcours de cet organisme fransaskois fondé en 1947.

Les invités ont eu droit à un cocktail et ont renoué avec des membres de la communauté fransaskoise au début de la soirée.

Le directeur général du CÉCS , Kouamé N’Goandi, se dit fier du travail accompli par l’organisme même s’il a connu des hauts et des bas au fil du temps..

« On fait partie des plus vieilles organisations de développement économique dans la francophonie hors Québec. On est vraiment fier de ça. »