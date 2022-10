Les véhicules récréatifs ont la côte

Malgré l'inflation et l'envolée des prix de l'essence, l'engouement pour les véhicules récréatifs ne s'essouffle pas. Preuve en est, les gens se pressent au Salon du VR qui se tient ce week-end à Québec.

Sylvain Gauthier, le président de l’Association des véhicules récréatifs du Québec, pense que d'une certaine façon la pandémie a été bénéfique au secteur.

Elle a fait en sorte que les gens ont découvert le goût, la curiosité de connaître les produits.

Josée Bédard, la présidente de Roulotte Chaudière, est du même avis. Des gens y ont goûté pendant la pandémie, et ils veulent continuer.

De 20 000 à 800 000 dollars

Sylvain Gauthier met aussi en avant que les VR ont de quoi séduire le plus grand nombre, d’où leur large succès.

On peut trouver ici des motorisés avoisinant les 800 000 dollars. On peut trouver la tente-roulotte qui va être abordable à moins de 20 000 dollars. Donc on s'adresse à tous les segments de la population.

Les organisateurs du Salon du VR de cette fin de semaine à Québec mentionnent un achalandage record. Photo : Radio-Canada

La flambée des prix n’épargne pas l’industrie. Depuis trois ans, c'est l'enfer, mais on ne peut rien faire. C'est le prix des composantes réellement qui fait foi de tout , commente Reynald Tremblay, employé chez Gala VR.

Josée Bédard confie que toutes les pièces ont augmenté de quasiment 25 %. Dans ce contexte, les clients se montrent plus regardants. Ce qui n’empêche pas les transactions de se conclure.

Le Salon du VR se déroule jusqu'à dimanche, à ExpoCité. Cette année, une vingtaine d'exposants y participent. Près de 200 véhicules récréatifs sont présentés et mis en vente pour l'occasion.

D'après les informations de Tifa Bourjouane