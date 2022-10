Des centaines de personnes à Saskatoon marchent en appui aux contestataires iraniens

La marche a débuté à University Bridge, afin de se diriger vers l’hôtel de ville.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a pris part aux activités.

Je sais que vous manifestez en solidarité avec le peuple iranien, avec Mahsa Amini et les manifestants courageux des dernières semaines, et je suis très heureux de pouvoir me joindre à vous aujourd’hui , a affirmé le maire de la Ville des Ponts.

Un ras-le-bol du régime

La Ville des Ponts a marché en tandem avec d'autres villes canadiennes et ailleurs dans le monde dans le cadre d'un élan de solidarité avec les manifestants en Iran. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Directeur du Saskatoon Iranian Cultural Association et organisateur de la marche à Saskatoon, Pooyan Arab affirme que les gens en ont assez du régime iranien.

La séquence des événements a fait en sorte que les personnes moins enclines à se prononcer ont commencé à prendre la parole et à prendre la rue , a-t-il affirmé.

Le chef des Gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami, en août 2022. Photo : Getty Images / AFP

Samedi, le dirigeant du Corps des Gardiens de la révolution islamique a averti les manifestants qu’ils ne pourront plus prendre part à de tels événements.

Pooyan Arab affirme qu’un avertissement similaire, proféré lors de manifestations il y a dix ans, avait mené à une répression mortelle.

Le lendemain, les manifestants étaient la cible de tireurs d’élite installés sur les toits , relate-t-il. Donc dans un contexte similaire, c’est très inquiétant pour la suite des choses.

Ottawa agit

Justin Trudeau promet que le gouvernement canadien ne reculera pas dans son soutien au peuple iranien. Photo : Radio-Canada

À Ottawa, Justin Trudeau a marché aux côtés des manifestants, affichant sa solidarité avec les contestataires iraniens. Ils ne sont pas oubliés , a-t-il dit. Leurs voix sont entendues.

Le gouvernement canadien a interdit l’accès au Canada pour des milliers de membres du régime iranien et du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

Des milliers de personnes sont sorties sur la rue Yonge à Toronto pour manifester leur solidarité envers le peuple iranien, samedi. Les organisateurs attendent 60 000 personnes. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Les marches organisées partout dans le monde font écho aux six dernières semaines de manifestations en Iran, stimulées par le décès de Mahsa Amini, morte alors qu’elle était détenue par la police de la moralité en Iran.

Celle-ci avait été arrêtée en raison de la façon dont elle portait son hijab, jugée trop laxiste.

Les autorités policières ont affirmé que le décès était survenu à cause d’une crise cardiaque.