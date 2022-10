Exercices militaires des Forces armées canadiennes aux îles de Boucherville

Des centaines de réservistes des Forces armées canadiennes (FAC) participeront à des exercices militaires à proximité de Montréal. Jusqu'au 31 octobre, des manœuvres militaires se dérouleront de jour et de nuit dans le secteur des îles de Boucherville, plus précisément aux îles Charron, Sainte-Thérèse et Bourdon.