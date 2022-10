Les caméras d’un alpiniste sont retrouvées sur un glacier du Yukon, 85 ans plus tard

Des caméras et du matériel de montagne remontant à 1937 et appartenant à l'alpiniste, photographe et cartographe américain légendaire, Bradford Washburn, ont été retrouvés dans le parc national Kluane, au Yukon.

La découverte s’est faite à la dernière minute sur le glacier Walsh après une exploration de six jours au mois d'août par une équipe menée par Griffin Post, un skieur et explorateur de hautes montagnes.

L’équipe allait quitter le glacier quand une des scientifiques de l’équipe s’est dit que le matériel se trouvait peut-être dans un autre secteur.

« On avait littéralement une heure avant de partir, explique Griffin Post, quand on a commencé à découvrir des morceaux d’équipement de l’expédition de [Bradford Washburn]. »

L'équipe a découvert sur le glacier une caméra de poing DeVry, une caméra aérienne F-8 et deux caméras cinématographiques. Elle a également récupéré du matériel de camping et de cuisine.

C’était une panoplie de matériels qu'on utilisait dans les années 30 , explique M. Post.

Dora Medrzycka, la scientifique à l'origine de la découverte qui est aussi boursière postdoctorale à l’Université d’Ottawa, a expliqué qu’il lui a fallu réfléchir au mouvement du glacier pour avancer sa théorie.

Le glacier Walsh, sur lequel l’équipe concentrait ses recherches, ne se déplace pas de la même façon que les autres, dit-elle. Il bouge selon des cycles qui peuvent être plus ou moins longs.

Il est donc difficile de reconstruire son mouvement sur de longues périodes.

Cependant, c’est en étant debout sur la glace et en observant une série de débris qu’elle a formulé sa théorie. On participait à une chasse au trésor, et on est arrivé à le trouver , dit-elle.

L’équipe a été aidée par son professeur, Luke Copland, chaire de recherche de l’Université d’Ottawa en glaciologie, qui avait étudié ce secteur du parc Kluane dans le passé.

Griffin Post a entamé sa recherche après avoir été fasciné par une lecture de la tentative infructueuse de Bradford Washburn d’escalader le mont Lucania en 1937. Deux petits paragraphes dans le livre soulignaient alors que l'équipement du photographe n’avait jamais été retrouvé.

Le matériel est entre le mains de Parcs Canada qui tente de les préserver.

Par ailleurs, l’alpiniste Bradford Washburn, décédé en 2007, a fondé le Musée des sciences de Boston.

D'après les informations d'April Hudson