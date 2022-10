Une longue chaîne humaine sur le pont Lions Gate en soutien au peuple iranien

Des chaînes humaines semblables étaient prévues dans plus de 80 villes du monde samedi.

Les manifestants espèrent que la mobilisation fera pression pour que l'Iran ait un jour un gouvernement choisi par le peuple.

Ce régime n’a plus d’avenir. Il a eu 40 ans pour agir. Mais en fait, il est venu pour détruire l’Iran. Ce sont les ennemis du peuple iranien. Et le peuple iranien a décidé qu’il est temps qu’ils partent , a déclaré une manifestante, Parveneh, une aide-soignante à la retraite de 69 ans, qui a partagé seulement son prénom.

Elle raconte avoir fui l'Iran avec ses deux enfants en 1985, après l’exécution de son frère : Aussitôt que je suis arrivée au Canada, j’ai décidé de militer pour les droits des personnes qui sont moins chanceuses que moi.

Mon espoir, c’est de voir une démocratie, un gouvernement laïc, une séparation entre la religion et l’état , dit un autre manifestant, Ali Pahlavanlu, qui enseigne à l’Université de la Colombie-Britannique. Nous voulons un gouvernement qui donne à tous la liberté de pratiquer leur foi, et de s’exprimer librement. Nous cherchons une république, et non pas un autre royaume.

Ces rassemblements font suite à des manifestations déclenchées en Iran après la mort au mois de septembre de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée après avoir été arrêtée pour port de vêtements jugés inappropriés par la police des mœurs.

D’énormes manifestations secouent le pays continuellement depuis cette date, et l' ONG Iran Human Rights basée à Oslo fait état d'au moins 253 morts, dont 34 enfants et 19 femmes.

D’après les informations d’Amélia MachHour