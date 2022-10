Cette élection que les Brésiliens ont hâte de mettre derrière eux

SAO PAULO - Bien des Brésiliens votent aujourd’hui avec une certaine angoisse au ventre. Celle de ne pas savoir qui sera leur président ni comment réagira le camp adverse. Une angoisse à l’image des dernières semaines de campagne, qui se sont déroulées sur fond de disputes, d’accusations et de violences.

Je vais annuler mon vote , a lancé Flavio, un chauffeur de taxi visiblement méfiant lorsque questionné sur ses intentions de vote. Pourtant, c’est un ami de l’interprète qui prenait aussi place dans la voiture.

Sa réponse cachait surtout une angoisse : celle de déclencher une virulente dispute électorale.

Comme bien de ses compatriotes, Flavio a utilisé une réponse neutre dans un pays où voter est une obligation. Après quelques échanges, il a fini par dévoiler son choix : il votera Lula, le candidat de gauche.

Ce chauffeur n’est pas seul à marcher sur des œufs ces jours-ci; bien des Brésiliens ont cherché à éviter toute discussion politique dans les dernières semaines. Trop polarisant, trop risqué.

Des disputes entre partisans qui affichaient leurs couleurs ont éclaté dans des restaurants. Certains en sont venus aux poings. Au moins trois personnes ont trouvé la mort dans des disputes électorales.

Une polarisation qui affecte aussi parfois les familles. Sur les applications telles que WhatsApp, très utilisées des Brésiliens pour communiquer avec leurs proches et leurs collègues, le sujet est vite devenu tabou.

Les tensions ont aussi débordé sur les lieux de travail. Beaucoup de Brésiliens disent avoir été victimes de harcèlement électoral , c’est-à-dire qu’ils ont subi des pressions politiques de la part de leurs employeurs.

Un Brésil à la croisée des chemins

Avec cette élection, le Brésil est face à un choix clair : l’actuel président, Jair Bolsonaro, dirigeant d’extrême droite et l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, qui penche à gauche.

Lula Da Silva (à gauche) et Jair Bolsonaro se font face lors d'un débat présidentiel. Photo : Getty Images / Alexandre Schneider

Les deux proposent des chemins bien différents pour le pays le plus peuplé d’Amérique latine. Les deux ont des défauts qui déplaisent fortement à ceux dans l’autre camp. Deux camps qui ont souvent cherché à s’éviter. À éviter les étincelles.

Signe des tensions, à la veille du vote, une élue bolsonariste a braqué une arme sur un homme de Sao Paulo qui l’aurait narguée à propos d’une éventuelle défaite.

Marcelo et Paula ont aussi goûté au fruit de cette division. Le couple a installé une grande affiche de Lula sur le mur extérieur de sa demeure et apposé des autocollants derrière leur voiture. Une nuit, des vandales ont lancé des œufs sur la maison. Des morceaux de ciment ont aussi fracassé la vitre arrière de leur petit véhicule rouge, aux couleurs du parti de Lula.

Marcelo et Paula, partisans affichés de Lula, disent vivre un mélange de peur et de détermination. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Marcelo craint un retour des vandales. Il compte installer des caméras de surveillance. Mais au nom de la liberté d'expression, pas question de retirer l’affiche pour l’instant.

Le couple dit vivre dans un mélange de peur et de détermination , craignant qu’il ne faille des années pour décontaminer les esprits imprégnés des idées bolsonaristes.

Craintes de transformations

Dans un tel climat, pas étonnant que les candidats aient livré leurs discours en portant des vestes pare-balles.

Aux rassemblements, leurs partisans font du bruit, crient. La musique est forte, mais leur enthousiasme masque des craintes.

Dans le camp de Lula, c’est d’abord la crainte d’une défaite. Une défaite qui gâcherait un retour politique remarqué pour l’ex-président, emprisonné en raison d’une condamnation judiciaire maintenant annulée.

J’en dors mal la nuit , lance une femme rencontrée devant un théâtre de Sao Paulo où le candidat de gauche s’exprimait. Elle doute des sondages qui lui donnent une faible avance.

Ici, on parle de cauchemar en évoquant un possible deuxième mandat du président sortant. Un dirigeant d’extrême droite qui affiche son dégoût pour les homosexuels et les noirs.

Bolsonaro, plus jamais! lance une femme nommée Brasilia. Il a détruit tant de choses dans ce pays. Elle parle de la montée de l'intolérance, de la destruction de l’Amazonie.

Des Autochtones de la nation Yanomami à l'extérieur de leur cabane de la jungle amazonienne située dans l'État de Roraima, au nord du Brésil. Photo : Reuters / Gregg Newton

On a passé quatre années bien sombres , lance Daniela, venue avec son jeune fils. Elle est enseignante et elle pense à l’avenir de ses jeunes élèves. Je leur dis toujours de croire en leurs rêves. Mais si Bolsonaro reste (...) même moi je ne rêverai plus.

À 70 ans, Carota en a vu passer des politiciens. Elle a aussi vécu la dictature militaire qui a régné sur le pays jusqu’en 1985. Ses craintes sont profondes.

Bolsonaro va d'abord gagner les élections, comme Hitler , explique-t-elle. Et après, il va transformer ce pays , vendre ses richesses, installer des alliés à des postes importants.

Craintes de perdre ce qu’ils ont acquis

Ce midi, les Bolsonaristes manifestent en voiture, en camion ou en moto à Sao Paulo. Ils font du bruit; de gros haut-parleurs crachent des versions techno et samba de leurs slogans politiques

Diego explique que malgré la pandémie et la guerre, notre pays ne s’en sort pas si mal. Quand tout va bien, ce n'est pas le moment de changer!

Des partisans du président sortant. Photo : AP / Eraldo Peres

Marcos, lui, est venu avec ses deux fils. Dans le passé, il a appuyé le parti des travailleurs de Lula, sans savoir qu’ils étaient en train de nous voler. C’est pour ça que je suis ici, pour montrer le bon chemin à mes enfants .

Dans cette foule, bien des gens se rappellent du vaste scandale de corruption qui a mené plusieurs politiciens en prison, dont Lula.

Les autres gouvernements, ils ont tout pris pour eux , explique Maria. On se bat pour que notre pays progresse.

Dans les dernières années, l’accès aux armes à feu a été grandement facilité. Leur nombre a triplé en quelques années.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans un centre de tir près de Sao Paulo, on applaudit ces changements, en soulignant que le nombre de crimes violents a chuté depuis que Bolsonaro est au pouvoir.

Le propriétaire croit que ceux qui possèdent des armes devront les rendre si Lula l’emporte. Le nombre de crimes va augmenter , explique Rogerio. Les policiers ne peuvent pas être partout.

Craintes électorales

Plusieurs ont aussi peur du résultat, et de la réaction du président sortant et de ses partisans s’ils sont déclarés perdants.

Plusieurs ont à l’esprit cette phrase d’un discours qu’il a prononcé à la fin de l’été. Il y a trois possibilités pour mon avenir , avait déclaré Jair Bolsonaro être arrêté, tué ou vaincre .

De telles déclarations sont accompagnées de doutes sur l’intégrité du processus électoral. Ce même processus par lequel Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir.

Devant de telles déclarations, avec le nombre d’armes en circulation et les tensions actuelles, pas étonnant que bien des Brésiliens préfèrent ne pas parler de leur choix électoral.

Ce dimanche, les Brésiliens votent en retenant leur souffle. En ne sachant pas comment l’autre camp va réagir devant les résultats qui s’annoncent serrés.